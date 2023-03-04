西方制裁重創經濟 俄大亨預言：明年國家就沒錢了

俄羅斯鋁業大亨、寡頭德里帕斯卡2日表示在西方制裁的影響下，除非俄國設法從友好國家獲得支援和幫忙，否則「俄國可能在明年耗盡所有金錢」。（路透）

俄羅斯鋁業大亨、寡頭德里帕斯卡（Oleg Deripaska）2日表示，在西方制裁的影響下，除非俄國 設法從友好國家獲得金援，否則「俄國可能在明年耗盡所有金錢」。

英國衛報報導，曾是俄羅斯首富、俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）創辦人的德里帕斯卡，在西伯利亞的「克拉斯諾雅茨克經濟論壇」（Krasnoyarsk Economic Forum）上坦言：「明年就沒有錢了，我們將需要外國投資者。」

德里帕斯卡在俄國入侵烏克蘭 後便受到英國、美國和歐盟的制裁，他表示，俄國政府的資金所剩無幾，「這就是他們開始把腦筋動到我們身上的原因」。他還說，「俄國正承受來自西方制裁的嚴重壓力，國家及企業不得不尋求其他擁有大量資源的國家來投資自己」。

與此同時，歐洲評級機構Scope警告，俄國的預算赤字可能高達國內生產毛額（GDP）的3.5%，而政府預測僅為GDP的2%。俄國官方去年財務短缺達GDP的2.3%。

Scope表示，這是由於西方逐漸擺脫對俄國能源的依賴，使俄國石油及天然氣出口收入減少。Scope也指出，俄國為了戰爭的巨額支出而減少基礎設施、數位化、住房及環境保護的投資，將損害自身經濟。

俄羅斯鋁業大亨指出，除非普亭從友好國家獲得支援，否則「俄國可能在明年耗盡所有金錢」；圖為烏克蘭巴赫姆特建築物被俄軍損壞的情況。（路透）

澤倫斯基 遭斷章取義

烏克蘭總統澤倫斯基上周在一場記者會的談話片段，口譯員將這段談話譯為：「美國將必須一如我們的作法，派出他們的子女參戰，因為我們談論的是北約。這些子女將會陣亡，但願不會如此，因為這是恐怖的事。」

這段影片在保守派人士之間廣為流傳，抨擊美國軍援烏克蘭等作法。猶他州共和黨籍參議員李伊（Mike Lee）在推特稱：「澤倫斯基沒有權利假定，我們的子女會替他作戰，他真可恥。我們多少也發出了為他效力的訊息，所以我們也可恥！」

據根據CNN事實查核，澤倫斯基原話談到，若烏克蘭在俄烏戰爭中挫敗，俄軍將繼續進入北約領土，致使美國必須出兵抵禦。這段影片截去澤倫斯基演說的前半段，斷章取義引發誤會。

李伊在辦公室接獲CNN通知澤倫斯基遭到誤解後，刪除了相關的推特留言。