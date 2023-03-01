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烏要求軍援128架第四代戰機 美國防部高官解釋拒絕原因

編譯周辰陽／即時報導
美國防部國防政策次長卡爾出席眾議院軍事委員會的聽證會時，指出美方拒絕烏克蘭要求軍援美製戰機的原因出在花的時間太長、成本太高。（歐新社資料照片）
美國防部國防政策次長卡爾出席眾議院軍事委員會的聽證會時，指出美方拒絕烏克蘭要求軍援美製戰機的原因出在花的時間太長、成本太高。（歐新社資料照片）

美國《空軍與太空軍》（Air & Space Forces Magazine）雜誌2月28日報導，五角大廈國防政策次長卡爾（Colin Kahl）出席美國眾議院軍事委員會的聽證會時，針對拒絕烏克蘭要求軍援美製戰機的原因提出了至今最清楚的解釋，因為這要花很長的時間，而且成本會太高。

根據卡爾的說法，美製F-16戰機成本太高，尤其要考慮到烏克蘭要花多久的時間才能把軍機投入戰鬥。他證稱，「我們現在不認為F-16是最優先事項」，並指目前更重要的是防空、火砲與長程精確火力，還有裝甲車與戰車。

卡爾指出，提供F-16戰機可能需要3到6年購買新的飛機，裝備烏克蘭的成本則高達110億美元，同時也承認舊的二手F-16可用低至20億美元的價格提供，且只需18至24個月就可投入使用。

根據報導，成本取決於數目、機齡跟提供的F-16型號。卡爾表示，過久的交付前置時間（lead time on，delivery）抵銷了現在就讓烏克蘭飛官接受F-16培訓的任何潛在優勢。因為，一旦他們完成了訓練，也不會有戰機可飛。他談到西方國家軍機時指出，「這對烏克蘭人是優先事項，但不是他們三大優先事項之一」。

卡爾還指出，烏克蘭要求多達128架第四代戰機，包括了F-15、F/A-18跟F-16，但美方對烏方現在需要什麼抱持著不同的觀點。他說，從長遠來看，烏克蘭將有可能取得西方國家軍機，並稱美國空軍估算烏克蘭長期可能會需要50至80架F-16來替換現有的空中武力，而這樣一隻武力將耗費100至110億美元。

烏克蘭 太空 五角大廈

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