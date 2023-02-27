我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

布林肯將訪中亞搶當「可靠夥伴」 挖俄羅斯牆腳

編譯中心／綜合26日電

美國國務卿布林肯將前往中亞地區訪問，期待美國擴大交往的觸角可以安撫因烏克蘭戰爭而不安的中亞國家，縱使俄羅斯在該地影響力將讓美國和中亞國家的合作程度受限。

聯合報引述法新社報導，布林肯28日將訪問哈薩克，接著赴烏茲別克，然後和前蘇聯國家中亞五國外長在哈薩克首都阿斯塔納舉行會議。

美國國務院負責南亞和中亞事務助理國務卿陸雨橋表示，華府明白中亞五國不會結束和鄰近的俄羅斯或中國關係。他表示，布林肯此行將凸顯美國是「可靠的夥伴」，有別於莫斯科和北京，「我們在經濟交往方面可以提供一些東西，我們在價值觀方面也可以」。

布林肯一年來出訪世界各地爭取對烏克蘭的支持，這次任務恐怕最為敏感。外交人士和專家指出，中亞國家和莫斯科簽有正式的安全協議，加上俄羅斯在該地區有壓倒性的安全和經濟影響力，也是該地區勞工海外就業地點，中亞領袖現在無疑是在走鋼索，得有巧妙的平衡手腕。

聯合國大會23日表決一項要求俄軍撤出烏克蘭的決議案，這五個中亞國家不是棄權就是沒有投票。

哈薩克總統托卡葉夫將會見布林肯。托卡葉夫去年赴莫斯科拜會俄羅斯總統普亭，重申和克里姆林宮的夥伴關係。不過，托卡葉夫近來和烏克蘭總統澤倫斯基會談，並呼籲舉行以國際法為基礎的談判結束俄烏衝突。

塔吉克總統拉赫蒙去年10月在哈薩克首都阿斯塔納舉行的獨立國協高峰會上，大罵普亭忽視中亞國家利益，引起轟動。在這些傳統上獨裁統治的地區，人權問題一向引發關切，華府宣稱已在此問題上看到一些希望。

陸雨橋說，哈薩克多名被控在去年騷亂中刑求的警員已遭定罪，烏茲別克也廢除採收棉花的強迫勞動和濫用童工，「我不知道我們是否曾在世界其他地方看過這樣快速的進展」。

哈薩克 布林肯 烏克蘭

上一則

美韓恫嚇 快攻潛艇高調停靠釜山 金正恩淡定再攜女亮相

下一則

以巴罕見會談避免暴力 雙方激進勢力：不會改變任何事

延伸閱讀

普亭稱西方想要「肢解」俄國 分割成數個「迷你國家」

普亭稱西方想要「肢解」俄國 分割成數個「迷你國家」
白宮國安顧問：若中對俄致命援助 將付出真正代價

白宮國安顧問：若中對俄致命援助 將付出真正代價
CIA局長：不認為習近平已做出是否侵台決定

CIA局長：不認為習近平已做出是否侵台決定
俄烏戰爭釀前蘇聯國家不安 布林肯訪中亞挖俄牆腳

俄烏戰爭釀前蘇聯國家不安 布林肯訪中亞挖俄牆腳

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

少年淪性奴 被迫吞藥與8女「瘋狂連結」 只為幫IS生下一代戰士

2023-02-25 08:51
聯合國大會23日以壓倒性票數通過，要求俄羅斯立即且無條件從烏克蘭撤軍，並呼籲實現「公正且持久的」和平。(美聯社)

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權

2023-02-23 18:06
英國超市店員薩格（Dawn Sagar）幸運發現心型洋芋片。圖擷自《鏡報》

超市員工發現「心型」洋芋片 吃下肚竟錯失12萬獎金

2023-02-25 13:40
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）

副機師心臟病發死在駕駛艙 機長降落才驚覺：以為裝睡

2023-02-22 11:04
俄國彈藥逐漸短缺，西方國家擔心中國會予以支援，美國考慮公布中國有此打算的證據。（美聯社）

中國可能援俄侵烏 WSJ：美考慮公布相關情報施壓

2023-02-22 23:34

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知