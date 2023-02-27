布林肯將訪中亞搶當「可靠夥伴」 挖俄羅斯牆腳

美國國務卿布林肯 將前往中亞地區訪問，期待美國擴大交往的觸角可以安撫因烏克蘭 戰爭而不安的中亞國家，縱使俄羅斯在該地影響力將讓美國和中亞國家的合作程度受限。

聯合報引述法新社報導，布林肯28日將訪問哈薩克 ，接著赴烏茲別克，然後和前蘇聯國家中亞五國外長在哈薩克首都阿斯塔納舉行會議。

美國國務院負責南亞和中亞事務助理國務卿陸雨橋表示，華府明白中亞五國不會結束和鄰近的俄羅斯或中國關係。他表示，布林肯此行將凸顯美國是「可靠的夥伴」，有別於莫斯科和北京，「我們在經濟交往方面可以提供一些東西，我們在價值觀方面也可以」。

布林肯一年來出訪世界各地爭取對烏克蘭的支持，這次任務恐怕最為敏感。外交人士和專家指出，中亞國家和莫斯科簽有正式的安全協議，加上俄羅斯在該地區有壓倒性的安全和經濟影響力，也是該地區勞工海外就業地點，中亞領袖現在無疑是在走鋼索，得有巧妙的平衡手腕。

聯合國大會23日表決一項要求俄軍撤出烏克蘭的決議案，這五個中亞國家不是棄權就是沒有投票。

哈薩克總統托卡葉夫將會見布林肯。托卡葉夫去年赴莫斯科拜會俄羅斯總統普亭，重申和克里姆林宮的夥伴關係。不過，托卡葉夫近來和烏克蘭總統澤倫斯基會談，並呼籲舉行以國際法為基礎的談判結束俄烏衝突。

塔吉克總統拉赫蒙去年10月在哈薩克首都阿斯塔納舉行的獨立國協高峰會上，大罵普亭忽視中亞國家利益，引起轟動。在這些傳統上獨裁統治的地區，人權問題一向引發關切，華府宣稱已在此問題上看到一些希望。

陸雨橋說，哈薩克多名被控在去年騷亂中刑求的警員已遭定罪，烏茲別克也廢除採收棉花的強迫勞動和濫用童工，「我不知道我們是否曾在世界其他地方看過這樣快速的進展」。