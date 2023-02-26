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俄再斷供石油 波蘭已送第一批豹2坦克給烏克蘭

編譯中心／綜合25日電
波蘭支援烏克蘭的首批四輛豹二式坦克，24日在烏國境內一處保密地點正式移交給烏國。波蘭總理莫拉維茨奇也宣布，不久後還將交運更多同型坦克。（路透）
波蘭支援烏克蘭的首批四輛豹二式坦克，24日在烏國境內一處保密地點正式移交給烏國。波蘭總理莫拉維茨奇也宣布，不久後還將交運更多同型坦克。（路透）

波蘭能源巨頭PKN Orlen今天宣布，已停止透過德魯斯巴輸油管接收俄羅斯石油。根據合約內容，該管線的供應量約占Orlen總需求量的10%。在一天前，歐盟才剛同意就烏克蘭戰爭對俄國實施第10輪制裁措施，包括將121名個人和實體追加至制裁名單，包括伊朗無人機製造商。

中央社報導，PKN Orlen在發給法新社的聲明中說，「俄羅斯方面已停止透過德魯斯巴（Druzhba）輸油管向波蘭輸送石油。」該公司強調，上述狀況不會影響對波蘭客戶的供應，現在開始所有訂單都將透過海運交貨。

波蘭去年宣稱有意實施一項「激進計畫」，即在2022年底全面停止從俄國進口石油。

不過，國有資產部副部長馬萊茨基（Maciej Malecki）告訴國會，波蘭與俄國石油生產商OAO Tatneft的供應合約尚未到期，這意味波蘭每月仍須向俄國購買20萬噸石油。

近年來，波蘭已在很大程度上實現石油與天然氣供應的多元化。根據馬萊茨基的說法，與Tatneft的交易是目前波蘭與俄國之間「唯一」的能源採購合約。

另一方面，波蘭總理莫拉維茨奇宣布，波蘭已將第一批4輛豹2式（Leopard 2）坦克送交烏克蘭，不久後還將交運更多同型坦克。

BBC News報導，莫拉維茨奇在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基召開的聯合記者會中說，這些坦克有助於保護戰場上的烏克蘭軍隊，而「幾天後」還會送出更多同型坦克。

烏克蘭Unian通訊社報導，莫拉維茨奇在記者會上並說，波蘭自製的60輛PT-91型主戰坦克也將在未來幾天送交烏克蘭。

石油 烏克蘭 俄國

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