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中國提出俄烏促和協議 基輔當局不領情

編譯陳曉慈／即時報導
烏克蘭總統顧問波多利雅科。路透
烏克蘭總統顧問波多利雅科。路透

中國外交部24日發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，針對俄烏關係提出12項促和呼籲，基輔當局卻不領情，表示除非俄軍退至1991年蘇聯解體時畫下的俄烏邊界，否則任何促和協議一概不予接受。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上表示：「任何只為了止戰而同意重畫領土，並讓俄軍持續佔領烏克蘭領土的『促和協議』都並非真正致力於和平，而只是意味著暫時凍結戰爭、烏克蘭戰敗以及俄國下一階段大屠殺。」

波多利雅科表示，烏克蘭的立場非常明確：俄軍必須退回1991年蘇聯解體時畫分的俄烏界線。這代表俄國必須交出2014年併吞的克里米亞半島，烏克蘭才有可能接受和談。

俄烏戰爭屆滿周年，中國外交部同日發表促和協議，希望俄烏雙方同意逐步降低衝突等級，在協議中呼籲「停火止戰」、「啟動和談」，並表示反對任何一方使用或威脅使用核武器。

烏克蘭 俄國 推特

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