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俄烏戰爭周年 95%烏克蘭人相信會贏 影片曝俄軍逾百棺木

編譯中心／綜合22日電
俄烏戰事22日進入第364天，烏方估計俄軍陣亡人數累計已達14萬5060人。圖為哈爾科夫一具疑似俄軍的屍體被白雪覆蓋。（美聯社）
俄烏戰事22日進入第364天，烏方估計俄軍陣亡人數累計已達14萬5060人。圖為哈爾科夫一具疑似俄軍的屍體被白雪覆蓋。（美聯社）

俄羅斯全面入侵烏克蘭即將於2月24日屆滿周年，研究機構Rating Group公布的2月初民調顯示，約有95%的烏克蘭人相信國家將會獲勝。另據媒體報導，有影片顯示，逾百具裝有陣亡俄軍屍體的棺材，近日被運往新西伯利亞托爾馬切沃機場庫房，準備送這些往生者返鄉，令人唏噓。

中央社引述法新社報導，研究機構Rating Group於俄烏戰爭周年前夕公布民調，顯示烏克蘭民眾現在對總統澤倫斯基更具信心。根據民調，在2022年1月俄國侵烏之前，烏克蘭民眾對澤倫斯基的信任度為36%，如今成長至90%；烏克蘭民眾2019年對軍方的信任度為65%，如今已增長至97%。

影片揭大批俄軍棺材齊集機場準備「返鄉」。（視頻截圖）
影片揭大批俄軍棺材齊集機場準備「返鄉」。（視頻截圖）

這份民調也指出，烏克蘭人的親西方情緒日益高漲，87%的受訪者支持加入歐盟，86%受訪者支持加入北約（NATO）。

另據總部設於捷克布拉格的自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）報導，有目擊者提供影片顯示，100多個木箱堆放在托爾馬切沃機場一間庫房裡，絕大多數都附有死亡證明。其中一份清晰可見，寫著死者姓名是39歲的尤馬舍夫（Sergei Yumashev），是俄國「瓦格納私人軍事公司」（PMC Wagner）招募的僱傭兵，遺體準備被送回故鄉。

俄國自媒體「Siberia.Realii」根據棺木上的姓名，查出這些陣亡俄軍中有不少人都是瓦格納傭兵。

托爾馬切沃當地政府則聲稱相關影片是虛假訊息，指影片中出現的場所不屬於托爾馬切沃機場。

來源：推特

另一方面，前美國駐俄羅斯大使蘇利文（John Sullivan）日前接受BBC專訪，表示自己曾試圖阻止俄羅斯展開軍事入侵行動，並與俄進行過對話，但沒有達成任何協議，「這是一場文字遊戲」。

蘇利文還透露，普亭在開戰前對談判毫無興趣，現在依舊如此。當被問及俄羅斯的停戰條件有哪些，蘇利文回應，「必須讓他知道自己贏不了」。

在俄羅斯侵略烏克蘭滿周年之際，天主教教宗方濟各22日呼籲一項停火協定跟和平談判，...
在俄羅斯侵略烏克蘭滿周年之際，天主教教宗方濟各22日呼籲一項停火協定跟和平談判，並表示勝利不能「建立在廢墟之上」。（取材自推特）

另據路透報導，天主教教宗方濟各今天在梵諦岡的每周公開接見活動上，呼籲俄烏達成停火協定跟和平談判，並表示勝利不能「建立在廢墟之上」。

方濟各表示，「自這個荒謬並殘酷的戰爭開始以來已過了1年，這是個悲傷的周年紀念，」他說，「死亡、受傷、難民及被迫遷移的人數，以及經濟跟社會受損的破壞程度都有目共賭。」

方濟各拒絕了俄國說法，指在烏克蘭的軍事部署是「特殊軍事行動」的一部分，並譴責俄軍犯下暴行及殺害平民。

烏克蘭 民調 俄羅斯

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