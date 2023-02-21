普亭國情咨文重彈舊調 控西方煽動衝突、威脅俄國

俄國總統普亭發表國情咨文。(美聯社)

俄羅斯全面入侵烏克蘭 的戰爭24日滿一周年，俄國 總統普亭 今天發表國情咨文，矢言繼續在烏克蘭作戰，並指控美國領導的北大西洋公約組織（NATO）煽動衝突、誤以為能打敗俄國。

普亭（Vladimir Putin）今天向議會兩院議員發表談話，為俄羅斯政治、軍事界的菁英更新俄烏戰爭最新戰況。俄烏戰爭是冷戰結束以來，俄國與西方最嚴重的衝突。

英國廣播公司（BBC）報導，俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）、財政部長希魯阿諾夫（Andrei Siluanov）、外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）和高級軍官都在現場。

被視為「外國代理人」的外媒成員今年則未受邀與會。

俄國總統普亭發表國情咨文。(美聯社)

普亭國情咨文的前20分鐘，極少言及俄國本身，主要是在抨擊西方。

普亭用「特別行動」來指稱他發動的侵烏行徑，重申俄羅斯正面臨「納粹」威脅，以及來自基輔政權的威脅和恨意，他並聲稱烏克蘭等著俄國來幫助他們。

他宣稱，俄國之前試圖透過和平方式來解決烏國東部頓巴斯地區（Donbas）的衝突，結果西方對和平的承諾卻是「詐騙」和「殘忍謊言」。他還宣稱，基輔當局試圖收集生物武器和核武。

普亭主張，烏克蘭2014年推翻親俄政府的革命「引發恐俄症、極端民族主義」，這場革命背後有西方資助。

他宣稱「烏克蘭與頓巴斯已成為謊言的象徵」，指控西方退出「重要協議」、發表「虛偽聲明」、擴張北約，並重申「這場戰爭應該怪他們」。

普亭矢言「有系統地」推動在烏克蘭的攻勢，「我們會一步一步、謹慎並有系統地解決眼前的目標」。

隨後普亭把重點轉向LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）權利，這是他演說時的常見主題。他指稱，「家庭代表一男一女的結合」，「我們必須且將保護我們的孩子不會墮落和退化」。

普亭也趁這次演說「向（軍人的）家屬和妻子鞠躬」，接著又感謝教師、建築工人、農人、前線作戰者等受到戰事衝擊的國內人員。

普亭也提到烏克蘭東部分離主義者掌控的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區，用兄弟姐妹來形容當地人民。

他說，「我們現在又在一起了，這代表我們變得更強大」，他等不及「等待許久的和平重回我們的故土」。

國情咨文開始逾30分鐘後，普亭把重點轉向支持軍人及其家屬。他說：「每個喪生戰士的家庭和每個老兵，必須配有社會照護協調員，與他們親自溝通、解決他們的問題。」

普亭承諾打造一個政府專門基金會，以提供援助給「特別軍事行動」的參與者及其家屬。

BBC指出，普亭在演說中宣布提高軍事單位薪資、社會安全等福利，似乎試圖將參軍描繪成一種令人嚮往的行為。

普亭主張，多國制裁俄羅斯是在懲罰自己，包括物價上漲、商家關門、能源危機，但「他們把一切都怪在俄羅斯人頭上」。

普亭表示，他希望打造一個安全的國際支付系統，減少對西方的依賴。他還說，西方設計來讓俄國人「受苦」的制裁並未成功，宣稱國際交易中俄國貨幣盧布的占比已經「翻倍」。

普亭在國情咨文中也提到自己的未來計畫與野心，聚焦改善對外經濟聯繫。

他提及延伸跟蒙古國、中國的公路，以增加俄國與東亞的連結；還希望發展一條南北向國際走廊，改善與印度、伊朗和中東的聯繫。

在普亭發表國情咨文前，俄羅斯國營新聞通訊社報導，克里姆林宮密切關注拜登（Joe Biden）總統昨天訪問烏克蘭首都基輔的行程，但克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）形容拜登的訪問「沒什麼特別」，還說普亭不會觀看拜登今天稍晚在波蘭的演說。

拜登昨天在未事前宣布的情況下到基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），並宣布對力抗俄軍的烏克蘭增援5億美元。

拜登接著於昨晚抵達波蘭華沙，今天晚上將發表演講，講述美國如何在烏克蘭戰爭進入第2年、看不到盡頭的情況下，協助團結全世界支持烏克蘭。

根據白宮官員，拜登會聆聽普亭的國情咨文，可能據此調整自己的講稿。

影片來源：YouTube DW News