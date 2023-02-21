我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登波蘭演說 讚烏克蘭屹立不搖 「北約不會疲累」

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

普亭國情咨文重彈舊調 控西方煽動衝突、威脅俄國

中央社莫斯科21日綜合外電報導
俄國總統普亭發表國情咨文。(美聯社)
俄國總統普亭發表國情咨文。(美聯社)

俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭24日滿一周年，俄國總統普亭今天發表國情咨文，矢言繼續在烏克蘭作戰，並指控美國領導的北大西洋公約組織（NATO）煽動衝突、誤以為能打敗俄國。

普亭（Vladimir Putin）今天向議會兩院議員發表談話，為俄羅斯政治、軍事界的菁英更新俄烏戰爭最新戰況。俄烏戰爭是冷戰結束以來，俄國與西方最嚴重的衝突。

英國廣播公司（BBC）報導，俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）、財政部長希魯阿諾夫（Andrei Siluanov）、外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）和高級軍官都在現場。

被視為「外國代理人」的外媒成員今年則未受邀與會。

俄國總統普亭發表國情咨文。(美聯社)
俄國總統普亭發表國情咨文。(美聯社)

普亭國情咨文的前20分鐘，極少言及俄國本身，主要是在抨擊西方。

普亭用「特別行動」來指稱他發動的侵烏行徑，重申俄羅斯正面臨「納粹」威脅，以及來自基輔政權的威脅和恨意，他並聲稱烏克蘭等著俄國來幫助他們。

他宣稱，俄國之前試圖透過和平方式來解決烏國東部頓巴斯地區（Donbas）的衝突，結果西方對和平的承諾卻是「詐騙」和「殘忍謊言」。他還宣稱，基輔當局試圖收集生物武器和核武。

普亭主張，烏克蘭2014年推翻親俄政府的革命「引發恐俄症、極端民族主義」，這場革命背後有西方資助。

他宣稱「烏克蘭與頓巴斯已成為謊言的象徵」，指控西方退出「重要協議」、發表「虛偽聲明」、擴張北約，並重申「這場戰爭應該怪他們」。

普亭矢言「有系統地」推動在烏克蘭的攻勢，「我們會一步一步、謹慎並有系統地解決眼前的目標」。

隨後普亭把重點轉向LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）權利，這是他演說時的常見主題。他指稱，「家庭代表一男一女的結合」，「我們必須且將保護我們的孩子不會墮落和退化」。

普亭也趁這次演說「向（軍人的）家屬和妻子鞠躬」，接著又感謝教師、建築工人、農人、前線作戰者等受到戰事衝擊的國內人員。

普亭也提到烏克蘭東部分離主義者掌控的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區，用兄弟姐妹來形容當地人民。

他說，「我們現在又在一起了，這代表我們變得更強大」，他等不及「等待許久的和平重回我們的故土」。

國情咨文開始逾30分鐘後，普亭把重點轉向支持軍人及其家屬。他說：「每個喪生戰士的家庭和每個老兵，必須配有社會照護協調員，與他們親自溝通、解決他們的問題。」

普亭承諾打造一個政府專門基金會，以提供援助給「特別軍事行動」的參與者及其家屬。

BBC指出，普亭在演說中宣布提高軍事單位薪資、社會安全等福利，似乎試圖將參軍描繪成一種令人嚮往的行為。

普亭主張，多國制裁俄羅斯是在懲罰自己，包括物價上漲、商家關門、能源危機，但「他們把一切都怪在俄羅斯人頭上」。

普亭表示，他希望打造一個安全的國際支付系統，減少對西方的依賴。他還說，西方設計來讓俄國人「受苦」的制裁並未成功，宣稱國際交易中俄國貨幣盧布的占比已經「翻倍」。

普亭在國情咨文中也提到自己的未來計畫與野心，聚焦改善對外經濟聯繫。

他提及延伸跟蒙古國、中國的公路，以增加俄國與東亞的連結；還希望發展一條南北向國際走廊，改善與印度、伊朗和中東的聯繫。

在普亭發表國情咨文前，俄羅斯國營新聞通訊社報導，克里姆林宮密切關注拜登（Joe Biden）總統昨天訪問烏克蘭首都基輔的行程，但克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）形容拜登的訪問「沒什麼特別」，還說普亭不會觀看拜登今天稍晚在波蘭的演說。

拜登昨天在未事前宣布的情況下到基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），並宣布對力抗俄軍的烏克蘭增援5億美元。

拜登接著於昨晚抵達波蘭華沙，今天晚上將發表演講，講述美國如何在烏克蘭戰爭進入第2年、看不到盡頭的情況下，協助團結全世界支持烏克蘭。

根據白宮官員，拜登會聆聽普亭的國情咨文，可能據此調整自己的講稿。

影片來源：YouTube DW News

普亭 烏克蘭 俄國

上一則

俄烏戰爭打一年 英國每人額外負擔逾千元能源成本

延伸閱讀

拜登波蘭演說 讚烏克蘭屹立不搖 「北約不會疲累」

拜登波蘭演說 讚烏克蘭屹立不搖 「北約不會疲累」
普亭演說期間 俄羅斯國營電視台官網意外故障

普亭演說期間 俄羅斯國營電視台官網意外故障
烏克蘭官員評普亭國情咨文：與事實脫節

烏克蘭官員評普亭國情咨文：與事實脫節
普亭倡俄羅斯經濟轉向亞洲 不再以西方馬首是瞻

普亭倡俄羅斯經濟轉向亞洲 不再以西方馬首是瞻

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
俄國總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文演說。（路透）

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

2023-02-21 07:37
英國倫敦是尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里。（歐新社）

最新全球塞車排名出爐 倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

2023-02-16 06:31
哈塔伊省Tepehan村村民目睹地表撕裂導致的異常裂縫。（取材自TRT WORLD推特）

影／土耳其震出長達300公里大裂縫 幾乎等於台灣總長度

2023-02-20 21:34
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22

超人氣

更多 >
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半
中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車

拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風