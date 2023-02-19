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俄軍逼烏克蘭美髮師斜槓 變身無人機獵人守護夜空

中央社／基輔19日綜合外電報導
在俄羅斯對烏克蘭的襲擊中，身兼美髮師和烏克蘭領土防禦部隊志願者的沙姆舒爾，在一家美容院為他的客戶洗頭。（路透）
在俄羅斯對烏克蘭的襲擊中，身兼美髮師和烏克蘭領土防禦部隊志願者的沙姆舒爾，在一家美容院為他的客戶洗頭。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭24日屆滿一週年，41歲的沙姆舒爾（Oleksandr Shamshur）白天以美髮師為業，晚上化身「無人機獵人」，與數以萬計的志願者捍衛烏克蘭的天空，「獵捕」來襲無人機。

路透報導，隨著戰事推進，現在烏克蘭擊落俄國飛彈與無人機的技巧愈來愈熟練。沙姆舒爾對自己的角色很自豪。

他所屬的國土防衛隊單位還有一名律師和一名商人，當首都基輔（Kyiv）響起空襲警報，他們隨即出動，用一把修復過的二戰機槍，試圖擊落俄國發射的伊朗製見證者-136型（Shahed-136）無人機。

沙姆舒爾在屋頂上運用配備測距儀的熱成像攝影機，檢查月光照射下的首都天際線，他表示：「我非常開心，為什麼？因為我在保衛我的國家和烏克蘭人。」

附近一名同袍正在調整蘇聯製馬克沁（Maxim）機槍的綠色槍管。

沙姆舒爾又說：「但我同時又能來美髮沙龍和人共事，做我熟悉的工作：剪髮、跟顧客聊天。」

去年冬天，數以萬計的俄羅斯武裝部隊湧入，並開始轟炸基輔和其他城市，烏克蘭震驚不已，但沙姆舒爾說，身為平民的他從沒想過「逃跑和躲在某處」。

他說：「敵人來到門口了，我得做些什麼，必須採取防衛行動。」

沙姆舒爾表示，去年12月29日至30日那晚，他的屋頂小隊擊落基輔空中兩架無人機。他的小隊也把從其他單位學來的技巧傳授他人。

沙姆舒爾的迷彩制服上掛了幾枚徽章，其中一枚用英文寫著「無人機獵人」，另一枚則以烏克蘭文寫著「（日本）浪人（武士）」，也就是他的化名。

沙姆舒爾戰前是陸軍預備役，俄羅斯來犯時，他得知自己的軍事基地已被俄國砲擊摧毀，所以他加入國土防衛隊，一開始負責發放食物給平民和協助疏散民眾。

回到他的美髮沙龍，沙姆舒爾仍舊穿著卡其軍服，一邊幫顧客設計頭髮。他試著不跟顧客談戰爭，說戰爭很「黑暗」，迥異於他生活中和平那部分的「光明」。

烏克蘭美髮師沙姆舒爾（前）穿戴裝備，將化身「無人機獵人」捍衛家鄉。（路透）
烏克蘭美髮師沙姆舒爾（前）穿戴裝備，將化身「無人機獵人」捍衛家鄉。（路透）

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