美官員：中國可能正暗助俄攻烏 提供非致命性軍援

四位知情美國官員表示，美國當局認為，中國可能正在向俄羅斯提供非致命性的軍事援助供其用於烏克蘭，也擔心中國考慮提供致命性的援助。圖為美中外交領袖於2022年7月9日會面。（路透）

四位知情美國官員表示，美國當局認為，中國可能正在向俄羅斯 提供非致命性的軍事援助供其用於烏克蘭 ，也擔心中國考慮提供致命性的援助。

美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）報導，知情人士透露，相較於中國已向俄羅斯提供了一些幫助，包括當俄羅斯假消息的傳聲筒以及為俄國出兵洗白，這些非致命性的軍事援助都偏向俄軍用在烏克蘭的有形援助。

上述官員不願說明非致命性的軍事援助具體細節，但說這些援助可能包括春季攻勢所需的裝備，像是制服甚至防彈衣等。

國家安全會議（National Security Council）發言人婉拒評論。

俄羅斯入侵烏克蘭後數周，包括拜登 總統和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在內的美國高級官員即已警告北京，不要向俄羅斯提供物質支持，否則會產生不良後果。中國似乎有聽進去，並未向俄羅斯出售致命武器系統。

一名消息人士表示：「我們已明確表達對於致命性的軍事援助方面憂慮，我們尚未看到他們踰矩，但也不認為他們會打消這個念頭。」

這名消息人士表示，中國試圖「在不被發現的情況下慢慢接近這條紅線」，近來的走勢也顯示中國政府可能對俄軍提供更多有形援助。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國外交部長王毅在今天的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）後會面，熟悉兩人對話的一名消息人士表示，這是「重要的對話主題」。在這場會議上，布林肯和其他美國官員，和盟友和夥伴分享關於中國對俄援助的相關訊息。

彭博（Bloomberg）與美國有線電視新聞網（CNN）1月報導指出，拜登政府拿著中企在戰爭中提供俄羅斯非致命性援助的證據質問中國政府；而現在，美國官員說，這樣的援助來自中國政府本身。

官員們說，目前不清楚這種援助是否違反任何制裁措施，也不清楚美國是否會對中國實施新的制裁或讓中國為這種非致命性援助付出代價。熟悉政府思維的消息人士表示，美國將毫不猶豫地針對那些違反規定的人施加制裁。