我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

囂張破車窗賊被叭也不怕 路人假裝玩手機拍下證據

美官員：中國可能正暗助俄攻烏 提供非致命性軍援

中央社／華盛頓18日綜合外電報導
四位知情美國官員表示，美國當局認為，中國可能正在向俄羅斯提供非致命性的軍事援助供其用於烏克蘭，也擔心中國考慮提供致命性的援助。圖為美中外交領袖於2022年7月9日會面。（路透）
四位知情美國官員表示，美國當局認為，中國可能正在向俄羅斯提供非致命性的軍事援助供其用於烏克蘭，也擔心中國考慮提供致命性的援助。圖為美中外交領袖於2022年7月9日會面。（路透）

四位知情美國官員表示，美國當局認為，中國可能正在向俄羅斯提供非致命性的軍事援助供其用於烏克蘭，也擔心中國考慮提供致命性的援助。

美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）報導，知情人士透露，相較於中國已向俄羅斯提供了一些幫助，包括當俄羅斯假消息的傳聲筒以及為俄國出兵洗白，這些非致命性的軍事援助都偏向俄軍用在烏克蘭的有形援助。

上述官員不願說明非致命性的軍事援助具體細節，但說這些援助可能包括春季攻勢所需的裝備，像是制服甚至防彈衣等。

國家安全會議（National Security Council）發言人婉拒評論。

俄羅斯入侵烏克蘭後數周，包括拜登總統和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在內的美國高級官員即已警告北京，不要向俄羅斯提供物質支持，否則會產生不良後果。中國似乎有聽進去，並未向俄羅斯出售致命武器系統。

一名消息人士表示：「我們已明確表達對於致命性的軍事援助方面憂慮，我們尚未看到他們踰矩，但也不認為他們會打消這個念頭。」

這名消息人士表示，中國試圖「在不被發現的情況下慢慢接近這條紅線」，近來的走勢也顯示中國政府可能對俄軍提供更多有形援助。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國外交部長王毅在今天的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）後會面，熟悉兩人對話的一名消息人士表示，這是「重要的對話主題」。在這場會議上，布林肯和其他美國官員，和盟友和夥伴分享關於中國對俄援助的相關訊息。

彭博（Bloomberg）與美國有線電視新聞網（CNN）1月報導指出，拜登政府拿著中企在戰爭中提供俄羅斯非致命性援助的證據質問中國政府；而現在，美國官員說，這樣的援助來自中國政府本身。

官員們說，目前不清楚這種援助是否違反任何制裁措施，也不清楚美國是否會對中國實施新的制裁或讓中國為這種非致命性援助付出代價。熟悉政府思維的消息人士表示，美國將毫不猶豫地針對那些違反規定的人施加制裁。

俄羅斯 烏克蘭 拜登

上一則

以色列飛彈攻擊敘利亞 大馬士革15死

延伸閱讀

王毅會晤布林肯 王毅暗批美國是巧取豪奪的小人

王毅會晤布林肯 王毅暗批美國是巧取豪奪的小人
布林肯會王毅 警告氣球事件不能再發生、中國勿提供物資支援俄軍

布林肯會王毅 警告氣球事件不能再發生、中國勿提供物資支援俄軍
氣球事件後美中高層首晤 布林肯：不容再犯

氣球事件後美中高層首晤 布林肯：不容再犯
美官員證實：布林肯與王毅在慕尼黑舉行場邊會談

美官員證實：布林肯與王毅在慕尼黑舉行場邊會談

熱門新聞

示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

2023-02-12 09:40
土耳其震災災民向土國媒體指控，一批中國官方媒體記者試圖以現金賄賂災民，要求對方指控土耳其政府救災不力，並引導受訪災民稱讚中國救援隊。（路透）

要求災民「批土政府、讚中搜救隊」…中國官媒試圖賄賂災民引眾怒

2023-02-12 07:10
高通膨引發生活成本危機，多數人都不得不縮衣節食，而18至29歲的英國年輕人比55歲以上的中老年人更節省。 美聯社

英國物價高漲 最省吃儉用的不是中老年人 而是這群人

2023-02-11 13:56
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬