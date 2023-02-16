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拜登：看不出遭擊落的3不明物體與北京有關

拜登透露重啟美中元首對話 捍衛擊落氣球正當性

俄稱突破烏東兩道防線 西方急增軍援

中央社基輔15日綜合外電報導
圖為16日在巴赫姆特市，烏克蘭軍人向俄羅斯發射炮火。Getty Images
圖為16日在巴赫姆特市，烏克蘭軍人向俄羅斯發射炮火。Getty Images

烏克蘭擔心俄羅斯將繼續發動攻勢、西方盟國宣布增加軍援之際，俄國今天表示，已突破烏克蘭東部兩條強化防禦的防線。

路透報導，在去年12月徵召的數萬預備軍人支持下，俄羅斯最近數周加強攻打烏南和烏東。隨著入侵周年將屆，各界普遍預期俄國將再發動新一波大規模攻勢。

俄羅斯國防部今天表示，在盧甘斯克（Luhansk）面臨俄軍進逼的烏軍已經撤退，但並未詳細說明。路透無法獨立證實這一消息和其他戰場報導。

俄國國防部表示：「在進攻期間…烏軍隨機撤退到距先前前線多達3公里處。即便是敵軍第2道強化的防線，也抵擋不了俄軍突破。」

俄國國防部並未具體說明進攻發生在盧甘斯克哪個地區。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）後來表示，俄軍「不分晝夜」攻打政府陣地。

馬里亞爾在社群媒體Telegram上說：「情勢很緊張，但我軍不會讓敵人如願，我們讓他們傷亡慘重。」

在基輔，首都軍方說，6個可能裝有偵察設備的俄羅斯氣球今天在基輔上空遭到擊落，「發射氣球的目的可能是為了探測和耗盡我們的防空系統」。

俄羅斯尚未對此發表評論。

俄羅斯也對毗鄰盧甘斯克的頓內次克州（Donetsk）巴赫姆特（Bakhmut）發動炮火和地面猛攻。

烏克蘭武裝部隊（Ukrainian Armed Forces）晚間報告說，俄軍在巴赫姆特附近對超過15個城鎮和村莊開火，巴赫姆特也在攻擊之列。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，盟國正在繼續生產155mm砲彈。

西方至今援助烏克蘭數以十億計美元軍費，去年2月俄烏戰爭以來，美國共已對烏克蘭承諾提供超過274億美元的安全援助。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）敦促各國加入德國派遣戰車的行列。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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