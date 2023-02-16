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美：6000烏克蘭童遭俄關政治教育營 最小僅4個月大

編譯中心／綜合15日電
烏克蘭第聶伯羅一棟公寓1月遭俄軍砲擊成為廢墟，有民眾在公寓前放置玩偶悼念。（路透）
烏克蘭第聶伯羅一棟公寓1月遭俄軍砲擊成為廢墟，有民眾在公寓前放置玩偶悼念。（路透）

根據14日公布的美國研究報告，俄羅斯將至少6000名烏克蘭兒童關押在莫斯科兼併的克里米亞（Crimea）和俄國的營地中，主要目的似乎是政治再教育。

綜合法新社和路透報導，根據受美國國務院資助的耶魯大學人道主義研究實驗室（Humanitarian Research Lab）發布的報告，自近一年前俄烏戰爭爆發以來，耶魯大學研究人員已經確定了至少有43個營地及設施關押著烏克蘭兒童，俄方讓他們「接受親俄愛國主義和軍事相關教育」。

研究人員芮孟（Nathaniel Raymond）說，在俄羅斯這項計畫中發現的兒童，年紀最小的只有4個月大，而一些營地正在對年僅14歲的孩子進行軍事訓練。研究人員並未發現證據顯示，這些孩童後來有被派去作戰。

這份報告是依據衛星圖像和公開帳號撰寫而成，指出至少有6000名兒童被送往營地，但實際數字「可能要高得許多」。烏克蘭政府最近表示，已有超過1萬4700名兒童被遣送到俄羅斯，其中一些兒童遭到性剝削。

芮孟說，「這份報告記錄到的是明顯違反日內瓦第4公約（4th Geneva Convention）的行徑」，也就是在戰時保護平民的協議。他說，這也能成為俄羅斯在俄烏戰爭中犯下種族滅絕罪的證據。

此外，聯合國今天說，在俄烏戰爭近1年後，估計目前有2180萬烏克蘭人需要人道主義援助，今年共需經費56億美元來幫助最急需援助的1530萬人。

於此同時，英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）發表報告指出，俄軍開戰1年以來，估計已有40%戰車被摧毀，部分主力戰車折損率更將近50%，不得不動用冷戰時期的老舊庫存戰車。

俄戰爭持續將近1年，去年12月13日哈爾科夫州伊久姆附近村莊一輛被摧毀的戰車。（...
俄戰爭持續將近1年，去年12月13日哈爾科夫州伊久姆附近村莊一輛被摧毀的戰車。（Getty Images）

英國衛報報導，報告指出，俄國一些現代主力戰車T-72B3、T-72B3M等，損失率將近50%。烏克蘭則因為擄獲的俄軍戰車和西方援助蘇聯時期戰車，使其數量估計在經過9個月戰事後不減反增，從858輛增加到953輛。

不過，俄國的老舊戰車估計仍有約5000輛，這表示莫斯科還有本錢可以打一段時間的消耗戰。

英國國防大臣華萊士今天在北約會議上也表示，估計俄軍已將97%的兵力投入烏克蘭，且全軍戰力可能將下降40%，「俄國無法集結一支『突破』烏克蘭防禦的力量，這讓俄軍付出巨大的代價」。

不過，俄羅斯今天仍聲稱，俄軍在烏克蘭東部前線突破兩條烏軍防線，並稱盧甘斯克地區的烏軍已經撤退，但是沒有提供相關細節。基輔則表示，當地形勢嚴峻，要求西方加速軍事援助，以迎戰預期的俄軍攻勢。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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