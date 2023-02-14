烏克蘭加入歐盟免費網路漫遊區 整合再跨一步

烏克蘭總統澤倫斯基(前中)、歐盟執委會主席范德賴恩(前左)與歐盟理事會主席米歇爾(前右)9日出席記者會。(美聯社)

歐盟 執委會今天宣布將與烏克蘭 互惠提供跨境免費網路漫遊，使烏克蘭西進融入歐盟單一市場的願望再往前一步。目前烏克蘭在歐盟的難民可使用部分電信商主動提供的優惠漫遊服務。

歐盟執委會（European Commission）14日宣布將免費漫遊提案納入歐盟與烏克蘭的「聯合協議」 （Association Agreement）。該協議自2017年生效，是加強雙方經濟往來的框架，其下包括2016年暫行但尚未完整落實的歐盟與烏克蘭「全面深化自由貿易區」協議（Deep and Comprehensive Free Trade Area，DCFTA）。

免費漫遊計畫實施後，烏克蘭人在歐盟使用手機 上網將不再需要支付國際漫遊費用，與在國內使用網路相同，歐盟行動通訊用戶前往烏克蘭時也獲同樣優待。

執委會指出，俄烏戰爭以來進入歐盟的400萬烏克蘭難民，目前可享有歐盟和烏克蘭電信業者自願提供的免費或低價漫遊服務，減低被迫離鄉在外的生活成本。這項服務最近獲延長6個月，並擴大涵蓋打到烏克蘭的固定網路通話。

執委會透過新聞稿表示，免費漫遊計畫是將歐盟內部市場待遇延伸到烏克蘭的第一個實例，有助於烏克蘭進一步與歐盟市場整合。待該提案獲歐盟部長理事會（Council of the European Union）同意，歐盟與烏克蘭互相授權、調整相關電信法規後就可落實。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟與烏克蘭的多項關係就像獲得「重力加速度」，包括去年6月獲得加入歐盟「候選國」地位，去年10月雙方協議擴增數個優先行動計畫，加速烏克蘭與歐盟經濟、制度整合的腳步，免費漫遊即為其中一項。