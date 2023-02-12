烏東宛若一戰慘況 前瓦格納傭兵：不服從就被指揮官槍殺

CNN近日採訪2名前俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」士兵，他們講述在烏克蘭東部戰場上的「可怕經歷」，並提到「任何動搖的士兵是如何立即被指揮官槍殺」。(美聯社)

美國CNN近日採訪2名前俄羅斯 傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）士兵，他們講述在烏克蘭 東部戰場上的「可怕經歷」，並提到「任何動搖的士兵是如何立即被指揮官槍殺」。

出於人身安全，CNN並未透露這2名已婚且育有子女士兵的身份。據悉，2人去年年底被烏克蘭軍隊俘虜後在獄中被招募，其中一人當時因過失殺人罪被判處20年徒刑。CNN在採訪一開始便表示隨時可以結束訪問，但最終眾人相談了一個多小時。

首先，這2名士兵講述首波攻擊中的損失、以「讓人想起第一次世界大戰」來形容，並稱「我們有90個人，其中60人在第一波攻擊中被迫擊砲彈炸死、還有少數人受傷」，其中一位士兵回憶起他在畢拉霍利夫卡（Bilohorivka）時的經歷，並表示「如果一組人不成功，就會立刻派出下一組，以此類推」。

另一名士兵在烏東利西昌斯克（Lysychansk）附近的一片森林中參與持續長達5天的攻擊，他表示「進入森林的第一步很困難，因為到處都是地雷，每10個人就有7個會立即喪命，你無法幫助受傷的人，烏克蘭人向我們猛烈開火，所以即使他傷勢很輕，你也必須繼續前進，否則你就是下一個被擊中的人」，他還補充說「人們在身邊死去，你以為你可以放下武器，但什麼都不會發生，下一波攻擊會在10分鐘後再次開始」，並稱「有400名瓦格納傭兵被帶到那裡，而且越來越多、一直增加」。

談到在前線的幾個星期裡，這2名士兵提到自己只有一種本能：「生存」，他們表示「我只是想活下去，不管付出什麼代價」，此外，除了穿過雷區並面臨烏克蘭的炮火之外，另一種選擇同樣「致命」，他們透露「沒有命令我們不能撤退，因為如果我們不服從命令，我們就會被殺」。