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幫孩子躲徵兵？俄孕婦赴阿根廷「生育旅遊」取外國籍

編譯中心／綜合12日電

俄軍侵烏後頒布動員令，許多年輕男性被迫入伍。BBC報導，越來越多俄羅斯準媽媽進行「生育旅遊」，以便讓孩子取得外國籍，方便日後出入歐美等國，甚或可望逃避徵兵令。在阿根廷，最近3個月就有5819名孕婦入境；阿根廷官員坦言，擔心此現象將削弱阿根廷國籍護照的信譽。

明報報導，阿根廷國家移民局長卡里尼亞諾（Florencia Carignano）10日表示，9日一班飛抵布宜諾斯艾利斯的航班上就有33名俄國孕婦，且大部分已懷孕32至34周之間，顯然準備在該國產子。

據報導，她表示去年有2萬1757名俄國人到阿根廷，當中1萬500人是孕婦，最近3個月更有5819名準媽媽。去年，約有7000名俄國婦女在分娩後回國前，委託阿根廷律師為新生兒和父母夫婦辦理阿根廷國民身分和申領護照。

另據BBC報導，俄國孕婦承認入境是為了讓孩子獲得阿根廷國籍，因為阿根廷比俄羅斯護照好用，可免簽證前往171個國家。去年2月俄烏戰爭爆發後，俄羅斯人只能免簽前往87個國家。

阿根廷是最容易入籍的國家之一，任何在該國出生的新生兒即獲公民身分，父母也可以加快入籍程序，只要居住滿兩年，要申辦美國長期簽證也不難。此外，阿根廷批准俄國人免簽證逗留90天，加上醫療保健和西方教育水平高，因此成為俄國婦女「生育旅遊」熱門地。

俄國 俄羅斯 簽證

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