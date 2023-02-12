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美國防長、烏克蘭通話 討論軍援基輔優先事項

中央社／基輔11日綜合外電報導
美國國防部長奧斯丁（左）和烏克蘭國防部長列茲尼科夫（右），雙方討論基輔盟邦即將在布魯塞爾舉行烏克蘭防務聯繫小組會議的「優先事項」。（歐新社資料照片）
美國國防部長奧斯丁（左）和烏克蘭國防部長列茲尼科夫（右），雙方討論基輔盟邦即將在布魯塞爾舉行烏克蘭防務聯繫小組會議的「優先事項」。（歐新社資料照片）

美國國防部長奧斯丁和烏克蘭國防部長列茲尼科夫今天晚間說，雙方討論基輔盟邦即將在布魯塞爾舉行烏克蘭防務聯繫小組會議的「優先事項」，包括防空和火砲。

路透報導，烏克蘭在獲得包括美國M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克、德國豹2式戰車（Leopard 2）和英國挑戰者2型（Challenger 2）戰車在內的數十輛現代作戰坦克承諾後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和其他基輔官員一直在敦促盟邦提供戰機。

烏克蘭盟邦負責協調對基輔軍援的烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defense Contact Group）將在14日於北約總部舉行會議，烏克蘭防務聯繫小組1月20日在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的會議是決定提供坦克的關鍵。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）在聲明中說，奧斯丁（Lloyd Austin）和列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）討論儘快交付承諾的軍事武器的重要性。

兩人通話後，列茲尼科夫推文表示，「美國堅定不移地支持烏克蘭」，並說，雙方還討論前線的局勢。

烏克蘭 國防部 德國

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