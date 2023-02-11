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澤倫斯基：讓俄運動員參加奧運是彰顯暴力

中央社／倫敦10日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基10日指出，如果俄羅斯運動員獲准參加2024年巴黎奧運，將是「彰顯暴力」。圖為澤倫斯基9日在歐盟峰會上演說。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基10日指出，如果俄羅斯運動員獲准參加2024年巴黎奧運，將是「彰顯暴力」。圖為澤倫斯基9日在歐盟峰會上演說。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前呼籲，如果俄羅斯運動員獲准參賽，應抵制2024年巴黎奧運。他今天指出，俄國運動員出現在奧運會將是「彰顯暴力」。

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）上月宣布，正在另闢「蹊徑」讓俄羅斯與白俄羅斯運動員持中立旗幟參加巴黎奧運，引起烏克蘭憤怒地回應。

法新社報導，俄軍入侵烏克蘭即將進入第2年，基輔當局擔憂，如果讓俄國運動員參加明年奧運，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將從中獲得政治優勢。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）已說，烏克蘭呼籲抵制奧運違反「我們主張的原則」。

但澤倫斯基以視訊出席與約30國體育部長召開的線上會議時說：「單是這個恐怖主義國家的代表出現，就是暴力與違法行為的彰顯。這種事不能以某種假裝保持中立的行為或白色旗幟掩蓋。」美國也參與這場會議。

澤倫斯基指出，很少有俄羅斯運動員表態反對俄烏戰爭。他說：「幾乎沒有這類譴責聲音。只有少數幾個孤立的聲音，而且很快就消失殆盡。」

澤倫斯基又說：「如果俄羅斯運動員獲准參加任何競賽或奧運，這個恐怖主義國家強迫他們加入戰爭宣傳，只是時間早晚問題。」

他說：「俄羅斯現在是一個以鮮血玷汙每件事的國家，即使是白色旗幟也不例外。」

澤倫斯基說，已有至少228名烏克蘭運動員與教練在俄羅斯入侵期間喪命。

白俄羅斯 運動員 奧運

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