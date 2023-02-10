無國界記者組織暗助 俄反戰媒體人遁逃法國

前俄羅斯國營電視台編輯兼記者奧斯雅尼可娃。(Getty Images)

前俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）編輯兼記者奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova），去年10月在逃離俄國 法院指定的軟禁居所後，遭當局通緝。法新社10日報導，她在總部位於法國巴黎的「無國界記者組織」（Reporters Without Borders, RSF）協助下，以諜報片般的驚險方式，成功逃到法國。

據報導，現年44歲的奧斯雅尼可娃在逃亡過程中，共換乘7部不同車輛，再棄車以徒步方式越過俄國邊界，趁夜色逃入1座森林。她回憶說，期間必須靠夜空中的星星導航指路，「真是挑戰」，還要躲避邊界衛兵的探照燈，最終成功逃到邊界。

奧斯雅尼可娃10日在巴黎召開的記者會中強調，儘管「至今掌權的是戰犯」，但俄國依然是她的祖國，這些戰犯沒給她選擇的機會，不是坐牢、就是移民。她目前和其女兒住在法國，為了安全起見，會在多處地點輪住。她當時雖然挺身而出抗議俄國當局，但並非無所畏懼，她坦言害怕遭俄國聯邦安全局暗殺，其友人曾開她玩笑說，「（致命化學武器）諾維喬克（Novichok）、（放射性元素）釙中毒或車禍 ，妳寧願哪種（死法）？」

去年2月俄國入侵烏克蘭後，奧斯雅尼可娃曾在黃金時段的新聞直播時闖進攝影棚，在新聞主播背後高舉寫有英文「不要戰爭」（No War）的標語，抗議俄軍侵烏。去年7月中旬，她又在克里姆林宮附近，高舉寫著「俄國總統普亭 是殺人犯，他的軍人是法西斯主義者」的抗議標語。

但按照俄國去年3月刻意通過的新法，禁止抹黑或散播有關俄軍的「虛假訊息」，因此當局去年8月即拘捕奧斯雅尼可娃。一旦有罪定讞，她最高恐遭判處有期徒刑10年，所幸在法院宣判前，她去年10月就展開逃亡。