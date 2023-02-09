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盧甘斯克州長：俄羅斯開始在烏東發動「重大攻勢」

編譯張君堯／即時報導
烏東盧甘斯克州官員9日表示「俄羅斯已在烏東發動重大攻勢」，並試圖突破克爾米納市附近的防禦工事。（美聯社）
烏東盧甘斯克州官員9日表示「俄羅斯已在烏東發動重大攻勢」，並試圖突破克爾米納市附近的防禦工事。（美聯社）

烏東盧甘斯克州（Luhansk）官員9日表示「俄羅斯已在烏東發動重大攻勢」，並試圖突破克爾米納市（Kreminna）附近的防禦工事。

衛報報導，盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Haidai）向烏克蘭電視台表示「俄羅斯軍隊發動進攻並試圖穿過冬季雪地和森林向西推進」，並補充說「事態升級到了臨界點，槍砲襲擊也大幅增加」。

蓋戴指出「這些攻擊實際上每天都在發生，我們會看到一小群俄兵試圖前進，有時則有重型裝甲（步兵戰車和坦克）掩護、有時沒有」，最後強調「到目前為止俄軍還沒有取得任何成功，我們的防禦部隊已經能夠完全阻止他們」。

俄烏衝突爆發即將滿一年，西方政府認為俄羅斯正計畫對烏克蘭發動一次「重大進攻」、最早可能在下周發動全面入侵，據信其主要目標是奪取頓巴斯地區和烏克蘭部分控制的盧甘斯克。目前任何攻擊時間點仍處於未知狀態，烏克蘭政府消息人士稱「一種情況是對包括基輔在內的大城市進行飛彈襲擊，並試圖通過轟炸橋梁和從北部和南部以弧形推進來切斷該國與東部的連結」。

不過軍事分析家懷疑，俄羅斯是否有足夠的部隊迅速挺進烏克蘭領土，然而也坦言烏克蘭和俄羅斯邊境部分地區的防禦不嚴。

烏克蘭 俄羅斯 盧甘斯克

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