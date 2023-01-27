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烏克蘭「黑海明珠」敖德薩列世遺 聯合國盼阻俄轟炸

編譯中心／綜合26日電
聯合國教育、科學及文化組織25日將烏克蘭南部港口城市敖德薩歷史中心列入世界遺產名錄。（取材自推特）
聯合國教育、科學及文化組織25日將烏克蘭南部港口城市敖德薩歷史中心列入世界遺產名錄。（取材自推特）

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）25日不顧俄羅斯反對，將有「黑海明珠」之稱的烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odesa）歷史中心列入世界遺產名錄。

中央社引述法新社報導，UNESCO世界遺產委員會的21個成員國以6票贊成、1票反對和14票棄權，同意將敖德薩的指定區域列入世界遺產名錄。

去年2月入侵烏克蘭的俄羅斯一再試圖延後投票程序。這項投票承認該地的「傑出普世價值」和「全人類都有保護它的責任」。

烏克蘭南部港口城市敖德薩列入世界遺產名錄。圖為先前烏克蘭南部敖德薩港口受到俄軍飛...
烏克蘭南部港口城市敖德薩列入世界遺產名錄。圖為先前烏克蘭南部敖德薩港口受到俄軍飛彈攻擊。（取材自推特）

在做出這項決定後，UNESCO秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）表示：「雖然戰爭仍在持續中，但敖德薩申遺成功體現我們的共同決心，即確保這個在世界動盪中始終屹立不倒的城市免遭進一步破壞。」

烏克蘭總統澤倫斯基對這個決定表示歡迎。他去年10月提出將敖德薩列為世界遺產的申請，以保護敖德薩免受俄羅斯轟炸。澤倫斯基發推文說：「今天敖德薩獲得UNESCO的保護。我很感謝那些幫助保護我們的明珠免受俄羅斯侵略者攻擊的夥伴。」

距離經常遭俄軍空襲的首都基輔約500公里的敖德薩，同時也被列入瀕危世界遺產名錄中。UNESCO表示，「這使其有機會獲得更多國際技術和財政援助」來加以保護，或在必要時進行修復。

UNESCO也表示，該組織已經幫助修復敖德薩美術博物館（Odesa Museum of Fine Arts）和敖德薩現代藝術博物館（Odesa Museum of Modern Art）自戰爭開始以來所遭受的損害。

世界遺產 俄羅斯 烏克蘭

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