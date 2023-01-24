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波蘭執意援烏豹2坦克 德防長鬆口但仍等蕭茲給答案

中央社布魯塞爾24日專電
想要援助烏克蘭取得豹2坦克的歐洲國家，都在等德總理蕭茲(中)的答案。(美聯社)
想要援助烏克蘭取得豹2坦克的歐洲國家，都在等德總理蕭茲(中)的答案。(美聯社)

波蘭國防部長宣布已要求德國同意轉贈烏克蘭德製豹2坦克，德國尚未正式回覆可否，但新任德國國防部長今天鬆口說，想援烏坦克的各國可開始準備訓練烏軍操作。歐媒解析德國遲疑是因擔心政經後果。

德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在上午與北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會談前的記者會上表示：「我明確鼓勵擁有豹式坦克的盟國，可準備部署訓練烏克蘭軍隊如何使用這些坦克。」

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）則是今天在推特（Twitter）上指出，德國已收到波蘭要求同意轉贈豹2型坦克的公函。德國出售這款坦克的合約規定，買方不得轉售或轉贈與第3國，除非得到德國許可。

波蘭與芬蘭等最挺烏克蘭的歐盟國家都表明想將豹2坦克送給烏克蘭抗俄，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）甚至說，就算德國不許可也要送。

德國政府內部立場分歧，外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）雖說德國「不會出手阻撓」他國贈送豹2坦克給烏克蘭，但總理蕭茲（Olaf Scholz）遲遲不表態，波蘭等國仍會擔心違反合約可能影響坦克維修和後續採購，因此這段日子以來串連歐盟國家給德國壓力，希望獲得正式同意。

為何德國對豹2如此糾結？為何烏克蘭和波蘭等國如此期待豹2上戰場？

比利時荷語大報「晨報」（De Morgen）分析，雖然德國早就送了許多攻擊性武器給烏克蘭，包括能比坦克造成更大殺傷力的飛彈發射系統，但「差別在於豹型坦克被視為德國的終極坦克，是德國國防的旗艦」，荷蘭智庫Clingendael防衛專家贊迪（Dick Zandee）說。

「晨報」指出，德國在兩次世界大戰之後非常害怕被國際視為「侵略者」，因此極不願意在俄烏戰爭中冒出頭、成為帶頭角色，因此蕭茲先前曾說放行豹2的前提，是美國也將自家製的M1艾布蘭戰車（Abrams）送到烏克蘭。

蕭茲為了豹2與歐洲盟國僵持數週仍不肯表示准否，「晨報」認為這還出自他所屬的社會民主黨（SPD）前總理布朗德（Willy Brandt）長期形塑的外交政策，也就是與蘇聯國家透過經濟合作以保和平友善。社民黨如今仍在尋求透過外交手段解決俄烏戰爭。

俄國政府對此不忘見縫插針，比利時法語媒體「晚訊報」（Le Soir）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，德國若放行豹2，對俄德兩國關係將無任何好處，「留下難以抹滅的傷痕」。

德國的民意也呼應了蕭茲的舉棋不定。德國「每日新聞（Tagesschau）」19日報導，民調顯示46%德國人支持讓豹2坦克援烏，但也有43%反對，差距甚微。

歐洲政治新聞網站Politico指出另一個可能使蕭茲遲疑的考量。因烏克蘭希望獲得300輛豹2坦克，就算最後沒送出這麼多，德國的國防工業產能很可能無法快速補足盟國的豹2庫存缺口，使美國有機會趁虛而入，獲得歐洲國家採購美製坦克的訂單。

至於烏克蘭、波蘭等國則希望豹2坦克等重型武器的加入，能讓烏軍反守為攻，部署突破俄軍封鎖線，早日結束這場戰爭。

「一輛豹型坦克，可抵三輛俄國坦克」，比利時退役陸軍上校豪森（Roger Housen）告訴「晨報」。德製豹型系列坦克一直被認為是全球最好的坦克，比目前不論俄軍或烏軍都在使用的俄製T-72坦克移動速度更快、裝載武器更佳。

如今全歐洲都在等著蕭茲的答案，他的抗壓力再強，也到了必須攤牌的時刻。

德國 烏克蘭 蕭茲

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