環球小姐選美 俄佳麗挨批穿血色禮服、合照騷擾烏佳麗

俄羅斯小姐林尼柯娃以一襲大紅色禮服走台步。（美聯社）

上周末的第71屆「環球小姐」（Miss Universe）選美比賽落幕，最終由美國小姐加布里爾（R'Bonney Gabriel）奪冠。但本屆選美彷彿是烏俄戰爭的延伸，烏克蘭 小姐以一襲黑色晚禮服和有著烏克蘭國旗色的披風出場代表因戰爭而陷入黑暗的烏克蘭。俄羅斯 小姐則以一襲大紅色禮服走台步，被批評是「鮮血的顏色」。

29歲的烏克蘭小姐阿帕納申科（Viktoria Apanasenko）來自受戰爭嚴重波及的切爾尼戈夫（Chernihiv），她參賽時身穿黑色晚禮服、並披著烏克蘭國旗顏色的斗篷來代表自己飽受戰爭蹂躪的國家。俄羅斯小姐林尼柯娃（Anna Linnikova）則身穿鮮紅色禮服並加上同色披肩，讓阿帕納申科直言「我不確定主辦方是否理解我要和穿著紅色禮服的俄羅斯小姐，站在同一個舞台上微笑是什麼感覺？那是血的顏色」。

烏克蘭小姐阿帕納申科穿著黑色晚禮服，並披著烏克蘭國旗顏色的斗篷。（取材自Instagram）

就在選美比賽的同一天，一枚俄羅斯飛彈在烏克蘭一棟住宅樓中炸死40多人。阿帕納申科雖然對主辦方位賽事的努力表達感謝，但仍指出「不在意俄烏戰爭的似乎不僅僅是主辦方，就連環球小姐的一些參賽者都不知道烏克蘭發生戰爭」。

此外，阿帕納申科仍希望俄羅斯小姐對自己祖國無端遭到入侵表達悲傷，但對方卻僅主動找她自拍，讓她覺得這是出於「宣傳目的」。更有網友發現在大合照環節，當時各國佳麗已站定位，林尼柯娃卻試圖擠到阿帕納申科身邊，兩人之間只有一名塞席爾小姐。阿帕納森科察覺後，立刻轉頭詢問另一邊的哥倫比亞小姐是否能交換位置，而對方也欣然答應。

烏克蘭佳麗（右一）與哥倫比亞佳麗（右二）交換位置，與俄羅斯（左一）保持距離。（取材自推特）

影片流出後，不少網友批評林尼柯娃：「她明顯在騷擾烏克蘭」、「她怎麼可以被允許參加比賽」；另外也有網友表示「感謝哥倫比亞小姐，真希望她能獲勝」。