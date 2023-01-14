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烏自稱北約事實成員國 俄擬擴大徵兵年齡至30歲

編譯中心／綜合13日電
烏克蘭總統澤倫斯基2月3日將與歐盟理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩，開會討論金援和軍援烏克蘭對抗俄羅斯侵略。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基2月3日將與歐盟理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩，開會討論金援和軍援烏克蘭對抗俄羅斯侵略。（美聯社）

俄烏戰事未歇，目前兩軍在烏東鹽礦鎮蘇勒答爾激戰。於此同時，烏克蘭自稱已成為北約實際上而非法理上的成員國。俄羅斯則有資深國會議員表示，最快可能在今春擴大公民徵召入伍的年齡上限至30歲，這是莫斯科當局計畫把軍隊人數增加3成的一環。

俄媒報導，俄國國防部13日指出，俄軍12日晚間已掌控烏東城鎮蘇勒答爾，這場勝利使得俄軍如今得以切斷烏軍在鄰近城鎮巴赫姆特（Bakhmut）的補給線。但烏國官員指控俄方製造「消息噪音」，表示於蘇勒答爾的戰鬥仍在進行。

於此同時，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）受訪表示，確信隨著烏俄都準備在春季發動新一波攻勢，烏克蘭將接獲長期爭取的武器，包括戰車和戰鬥機。

他說，一度擔心對烏克蘭提供軍援恐被俄視為升高戰局的西方國家，現已改變「思考方式」，使烏克蘭成為北約（NATO）的事實成員國。他還說，北約已採取措施，避免被視為俄烏戰爭的一方。

而針對春季攻勢，俄國也展開籌備行動，國會國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）受訪表示，俄國最快可能在今年春季擴大公民徵召入伍的年齡上限。俄國總統普亭去年12月支持國防部提案，將義務兵役年齡由現行的18歲至27歲，提高到21歲至30歲。

俄軍最快今年春季，調高徵兵年齡上限至30歲。圖為去年9月，接獲動員令的俄國男子與...
俄軍最快今年春季，調高徵兵年齡上限至30歲。圖為去年9月，接獲動員令的俄國男子與家人道別。 （路透資料照片）

卡塔波洛夫說，將先經過1到3年過渡期後，才會把下限門檻從18歲提高到21歲。批評人士稱這個過渡期是想趁機補充烏克蘭戰事傷亡帶來人力短缺的「陽謀」，但遭卡塔波洛夫駁斥，他說：「義務徵兵人數逐年遞減，這類員額數也不會增加。」

此外，歐盟執委會發言人12日表示，約15名歐盟高官將於2月2日在烏克蘭首都基輔與烏國政府成員會面，亦即歐盟與烏克蘭峰會的前一天。

烏克蘭總統澤倫斯基2月3日將與歐盟理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩，開會討論金援和軍援烏克蘭對抗俄羅斯侵略。烏克蘭總統府先前已宣布，3位首長的峰會將在基輔舉行，但歐盟理事會尚未證實地點。

歐盟執委會發言人史賓諾特說，27名執行委員當中，「大約15名委員」可能訪問基輔參與會議，此說證實政治新聞機構Politico的報導。史賓諾特表示，這次訪問將展現「我們與烏克蘭合作的廣度」，以及歐盟對烏克蘭的支持。

烏克蘭 歐盟 俄國

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