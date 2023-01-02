澤倫斯基批普亭發動戰爭「與魔鬼為伍」：躲在人民後面

俄羅斯民眾正在觀看普亭新年談話。（Getty Images）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）痛批俄羅斯 「與魔鬼為伍」並發動戰爭，以確保俄國總統普亭（Vladimir Putin）繼續掌權「直至生命盡頭」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，莫斯科在跨年夜對烏克蘭多個地區發動一連串致命攻擊，澤倫斯基12月31日在每日夜間例行談話中改說俄語，向克里姆林宮和俄羅斯公民喊話。

澤倫斯基說：「你發動的這場戰爭，你－俄羅斯，不是與北大西洋公約組織（NATO）的戰爭，那全是你們宣傳人員撒的謊。這不是為了歷史，而是為了讓一個人可以掌權到他生命盡頭。」

他還說：「你們所有人、俄羅斯公民會怎樣，他不在意。」

澤倫斯基說，「俄羅斯領導人躲在軍隊後面、躲在飛彈後面、躲在他的寓所和宮殿圍牆後面」，也躲在人民後面，「他躲在你身後，毀了你的國家和你的未來。永遠沒有人會原諒你的恐怖行動」。

澤倫斯基說，大部分的俄羅斯飛彈都被防空部隊攔截了。

他強調：「如果不是有防空系統，傷亡人數將有所不同。會多得多。這再次證明世界必須增加對烏克蘭的支持。」

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）稍早表示，莫斯科想要製造黑暗，讓烏克蘭「在黑暗中迎新年」。

什米加爾在通訊軟體Telegram說，莫斯科意在「恐嚇，讓我們在黑暗中迎接新年，對民生基礎設施造成儘可能多的破壞」。

他寫道：「全國各地的民生基礎設施都受到攻擊。民宅大廈、飯店、商店、活動場所都慘遭破壞，釀成人員傷亡。」