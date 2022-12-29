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烏克蘭多地遭俄國飛彈大規模攻擊 包括首都基輔

中央社基輔29日綜合外電報導
圖為烏克蘭基輔29日遭俄羅斯導彈襲擊，一間房屋被摧毀，緊急救援人員正在清除房屋碎片。美聯社
圖為烏克蘭基輔29日遭俄羅斯導彈襲擊，一間房屋被摧毀，緊急救援人員正在清除房屋碎片。美聯社

烏克蘭軍方今天表示，全國各地遭到俄羅斯飛彈「大規模」攻擊，包括首都基輔（Kyiv）也遇襲。

法新社報導，烏克蘭空軍在社群媒體發文稱：「12月29日，發生大規模飛彈攻擊…敵人正利用戰略軍機和軍艦的空射和艦射巡弋飛彈，從各個方向攻擊烏克蘭。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指出，俄軍發射逾120枚飛彈。

路透報導，波多利雅科在推特（Twitter）發文表示：「我們正等待『和事佬』就和平解決方案提出進一步建議。」他指的是俄國呼籲解決自身在2月24日發起的侵略戰爭。

今天上午，烏克蘭多座城市發生爆炸。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram警告，可能出現停電狀況，呼籲居民儲水備用。

基輔市軍事當局指出，首都東部2間私人民宅被墜落的飛彈碎片擊中，該市西南部的1間企業和1座遊樂場也遭到破壞。

位於東部的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說，當地發生「一連串爆炸」。

西部利維夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyi）也說，當地通報發生爆炸。利維夫州州長科濟茨基（Maxim Kozytski）表示，防空系統正在運作，呼籲民眾待在避難所內。

烏克蘭 社群媒體 澤倫斯基

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