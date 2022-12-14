我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

聯準會這次升息2碼 暗示要到2024年才會降息

烏俄換囚 64名烏克蘭人與一名美國公民獲釋

中央社基輔14日綜合外電報導
烏國與俄羅斯軍隊之間最新一次換囚行動，已確保一名美國公民以及64名烏克蘭軍人獲得釋放。圖為美國公民穆瑞克齊（Suedi Murekezi）舉著烏克蘭的國旗。路透
烏國與俄羅斯軍隊之間最新一次換囚行動，已確保一名美國公民以及64名烏克蘭軍人獲得釋放。圖為美國公民穆瑞克齊（Suedi Murekezi）舉著烏克蘭的國旗。路透

烏克蘭今天表示，烏國與俄羅斯軍隊之間最新一次換囚行動，已確保一名美國公民以及64名烏克蘭軍人獲得釋放。

法新社報導，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在社交媒體上稱：「在頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）作戰，特別是參加巴赫姆特市（Bakhmut）保衛戰的64名烏克蘭武裝部隊士兵，正在回家。」

「一位協助我們人民的美國公民穆瑞克齊（Suedi Murekezi），也有可能獲釋。」

俄羅斯國營的塔斯社（TASS）曾經報導，穆瑞克齊於6月在烏東頓內次克地區被捕，並被控參加反俄抗議活動和煽動「種族仇恨」。

塔斯社援引其律師的話說，穆瑞克齊出生在盧安達，1994年隨家人移民美國。律師稱，穆瑞克齊在赫松市（Kherson）一家夜總會工作，並否認其委託人是一名戰鬥人員。

俄軍2月入侵烏克蘭後不久便占領赫松市，烏克蘭軍隊於今年秋天奪回該市。從那時起，當地經常遭到俄羅斯砲擊。

烏克蘭官員稱，自赫松市被奪回以來，戰鬥重心一直在頓內次克州，俄軍數月來一直試圖奪下巴赫姆特。

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

上一則

緩解供電危機度寒冬 烏克蘭尋求5000萬顆LED燈泡

下一則

美國綠能補貼若引發爭端 蕭茲：歐洲將團結應對

延伸閱讀

美曝俄彈用40年前老貨 官員酸「祈禱能開火」

美曝俄彈用40年前老貨 官員酸「祈禱能開火」
港石屋藏千彈頭 3野戰迷還押逾2年超刑期獲釋

港石屋藏千彈頭 3野戰迷還押逾2年超刑期獲釋
冤獄25年 喬州2男子獲釋

冤獄25年 喬州2男子獲釋
俄烏激戰烏東頓內次克 G7承諾加強基輔防空能力

俄烏激戰烏東頓內次克 G7承諾加強基輔防空能力

熱門新聞

凱特（左）與威廉出訪美國被搶風頭，更有一肚子火。（美聯社資料照片）

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

2022-12-10 11:47
英國哈利王子的妻子梅根在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》第2集做出了帶有玩笑性質的「模仿屈膝禮」，攝影機鏡頭也拍到哈利王子明顯不太自在。（照片翻攝：Netflix / mirror.co.uk）

梅根在紀錄片行「模仿屈膝禮」 演到連哈利都不自在了

2022-12-09 05:38
「哈利王子與梅根」紀錄片又播出更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上跳的第一支舞就是快舞，兩人熱舞炒熱舞會氣氛。（取材自YouTube）

紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」

2022-12-10 20:08
俄羅斯庫斯克州州長史塔洛沃伊6日表示，當地一座機場遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。俄方5日已指控烏克蘭大膽深入俄境，對兩座軍用機場發動無人機攻擊。美聯社

烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許

2022-12-10 15:10
哈利與梅根的紀實影片8日首播，倫敦民眾就算上班也要收看。（美聯社）

哈利主攻查理 梅根鎖定威凱 紀錄片向王室全面開戰

2022-12-08 07:07
哈利與梅根夫婦6日出席活動。（Getty Images）

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光

2022-12-07 06:28

超人氣

更多 >
拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統
社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過