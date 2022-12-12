硬撐？美官員曝：俄羅斯彈藥耗盡 急端出40年前老貨

傳俄羅斯已開始從彈藥庫中提取老舊的彈藥使用。圖為烏軍攔截到的俄羅斯彈藥。（路透）

一名不願具名的美國高階軍官於當地時間12日透露，俄羅斯 已在這場持續近10個月的俄烏戰爭中耗盡彈藥庫存，因此正在使用40年前產製的老舊彈藥。

路透報導，該位不願透露姓名的軍官表示，「俄羅斯已開始從彈藥庫中提取老舊的彈藥，有些甚至是40多年前生產的。」他評估，「我們計算過俄軍損耗砲彈和火箭彈的速度」，俄羅斯如果不求助於外國供應商和舊有庫存，俄軍將在2023年初耗盡所有彈藥庫存。

該名官員說，使用舊式彈藥存在風險，「換句話說，當你裝填彈藥後，必須祈禱它能夠正常開火，或是著陸時真的會爆炸。」

美國和烏克蘭官員稱，伊朗 支援俄羅斯無人機。英國常駐聯合國代表伍德沃德（Barbara Woodward）9日表示，俄羅斯除了向伊朗採購無人機之外，還試圖以前所未有的軍事和技術支援，換取德黑蘭的數百枚彈道飛彈，「英國幾乎可以肯定，俄羅斯正在尋求從北韓 等其他受美國制裁的國家採購軍武，因為他們的庫存已明顯耗盡。」

伊朗最終於11月承認向莫斯科提供無人機，但德黑蘭宣稱這些無人機是在俄烏戰爭前賣給俄羅斯的。對此，俄羅斯否認俄軍使用伊朗無人機攻擊烏克蘭，並否認北韓向其提供軍武。