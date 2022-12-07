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普亭警告全球爆發核戰風險上升 沒保證不率先動用核武

編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯總統普亭警告全球爆發核戰風險上升。（美聯社）
俄羅斯總統普亭警告全球爆發核戰風險上升。（美聯社）

俄羅斯總統普亭周三警告，世界爆發核戰爭的威脅正在上升，他將核武庫視為衝突中的「威懾力量」，但他沒保證不率先使用核武。

普亭警告稱，世界爆發核戰爭的威脅正在上升，俄羅斯將「在必要時採取一切手段捍衛自己和盟友」。他在克里姆林宮人權理事會會議上發表談話，指責美國及其盟友製造核威脅。

普亭談及俄羅斯的核武器時說，「我們不會像拿把剃刀那樣拿它們在全球各地嚇唬人，我們會從它們就在那裡的事實出發。核武自然是一種威懾要素，不是去挑釁讓衝突擴大，而是一種威懾力量，我希望所有人都明白這一點」。

但是普亭拒絕人權理事會一位委員的建議，不同意公開表示俄羅斯絕不會率先使用核武。他指出，「如果你不是第一個動用核武的人，也做不了第二個」。他還說，「我們沒有失去理智，我們了解什麼是核武器」。

針對上述言論，歐盟執委會執行副主席Valdis Dombrovskis表示，歐盟「不會屈服於俄羅斯的威脅和操弄」：「我們需要保持堅定，繼續前進，繼續向俄羅斯這個侵略國施加壓力，歐盟目前正在準備第九輪對俄制裁，我們必須繼續向烏克蘭提供所有必要的支持」。

本周，俄羅斯境內有三座空軍基地遭到無人機襲擊，其中一個為執行對烏克蘭民用基礎設施轟炸任務的軍機提供服務。對於因為俄羅斯的連續轟炸而遭遇斷水、斷電的烏克蘭人來說，這是鼓舞士氣的好消息。

雖然破壞力大致是象徵性的，但烏克蘭的盟友對普亭可能採取的行動焦慮不安，也許會阻止基輔進一步將戰火延燒至俄羅斯本土。

美國和歐洲同情烏克蘭想回擊的做法，但也擔心踩了普亭畫下的關於如俄羅斯本土受攻擊會訴諸核武的紅線。這讓他們不願給予烏克蘭更多的鼓勵，減少提供烏克蘭射程可達俄羅斯內陸的武器數量。

關於烏克蘭報復俄羅斯的問題，北約國家的分歧在上周羅馬尼亞的會議已經出現端倪。拉脫維亞外長Edgars Rinkevics說，北約應該准許烏克蘭打擊俄羅斯的飛彈發射地，或與對烏軍事行動有關的軍用機場。義大利外長Antonio Tajani則反對令衝突升級的行為。

美國國家安全委員會發言人John Kirby回覆有關華盛頓是否會勸阻烏克蘭，不要對俄羅斯境內發動襲擊的提問時說：「我們一直很清楚地表達對潛在衝突升級的關切。這個他們要做的決定。我們從未鼓勵他們那樣做。」

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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