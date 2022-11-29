控普亭以寒冬作為戰爭武器 北約增加援助烏克蘭

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格表示，由於俄羅斯總統普亭在俄軍受挫戰場後以寒冬作為俄烏戰爭的武器，北約各國將增加對烏克蘭的援助。(美聯社)

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，由於俄羅斯總統普亭 在俄軍受挫戰場後以寒冬作為俄烏戰爭的武器，北約 各國將增加對烏克蘭 的援助。

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說：「我想我們都從衛星照片中看到，歐洲一片光亮，但又看到烏克蘭一片漆黑…因此我們面臨著重建一切的艱鉅任務。」

史托騰柏格在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行的北約外長會議中說：「普亭總統企圖利用寒冬作為戰爭武器。」史托騰柏格指出，為期兩天的這項會議將是為烏克蘭動員更多支持的平台。

即使外交官承認有能量和補給問題，北約各國外長仍將專注於討論對烏克蘭增加軍事援助，諸如防空系統和彈藥；但也會商討提供非殺傷性援助。

燃料、醫療用品、過冬設備和無人機干擾器等非殺傷性援助品，已有部分透過北約援助行動運送。史托騰柏格力求增加這些援助，而北約各國可提供捐助。

史托騰柏格的談話獲得北約30國某些國家的外長呼應，芬蘭和瑞典也共襄盛舉。目前芬、瑞2國正等候土耳其和匈牙利同意，以成為北約正式會員國。

捷克外長卡瑟爾（Rastislav Kacer）說：「未來數月將是對我們全體的一大考驗，對烏克蘭是個生存考驗，對我們是道德考驗。只要有必要，我們就必須持續協助烏克蘭。」