1天彈藥量=阿富汗戰爭1個月 北約20國援烏疲憊

烏軍為收復失土，每日向俄軍發射多達數千發砲彈，圖為烏軍使用美製M777榴砲。（Getty Images）

烏克蘭 戰場上的彈藥消耗量非常驚人，「烏克蘭的1天，相當於阿富汗 戰爭期間的一個月。」北約 官員透露，30個成員國中的20個已「非常疲憊」，拿不出更多武器。而西方援助的火砲也因烏軍過度使用而壽命大減，約1/3亟待維修或替換。

俄烏衝突已持續9個多月，為烏克蘭提供軍備北約陷入彈藥不足的尷尬境地。據美媒報導，烏軍每天消耗數千發砲彈，戰事最激烈時一天的消耗量相當於阿富汗戰場上一個月的消耗量。北約官員透露，北約30個成員國中的20個已「非常疲憊」，拿不出更多武器。紐約時報26日援引北約官員報導，剩下的法國、德國、義大利和荷蘭等較強的盟友仍然可以提供更多武器裝備。

據報導，烏軍目前每天消耗2000至4000發砲彈；烏東地區今夏爆發大規模砲戰時，烏軍每天發射的砲彈數量更高達6000至7000發。而在阿富汗戰爭期間，北約軍隊一天只需要300發砲彈。一名北約官員披露，較小國家的軍援能力已被耗盡；更確切地說，北約30個成員國中的20個已「非常疲憊」。即便是美國，也陷入彈藥產能跟不上戰場消耗的窘境。美國每月僅能生產1.5萬發砲彈，烏軍不到一周就能打完。本月稍早，華府不得不從南韓進口10萬發砲彈。

俄羅斯偵查委員會近日表示，至少有25個國家向烏克蘭提供武器，其中21個是北約成員國。報導稱，一名北約官員將烏克蘭現在使用的多國混合武器系統描述為「北約的動物園」，因為像德國「獵豹」防空導彈系統和法國「響尾蛇」地對空導彈系統等武器系統普遍使用動物名稱命名。報導稱，因烏克蘭使用多個國家提供的武器，所以在補給和維修方面面臨困難。