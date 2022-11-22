澤倫斯基：俄軍單日空襲烏東400次
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）20日指出，「俄羅斯軍隊20日對烏克蘭東部地區發動近400次空襲」。此外，烏克蘭21日表示，已發現俄軍在撤離赫松市前的4處虐待關押者地點。
衛報報導，澤倫斯基提到「盧甘斯克（Luhansk）地區，我們正一點一點地在戰鬥中前進，截至目前東部地區已發生近400次砲擊事件」。
俄當談到烏克蘭在南部的陣地時，澤倫斯基提到「基輔的部隊正在堅守陣線，並始終如一、有計畫地摧毀占領者的潛力」。
另據中央社引述法新社報導，俄軍11日從赫松市撤軍後，烏克蘭檢察總長辦公室表示，官員視察了「4處場所」，這些地方被俄軍用來「非法囚禁，並實施殘忍虐待」。
檢方表示，在這些關押地點發現了橡膠警棍的零件、木棒、白熾燈，以及「占領者透過電擊來虐待平民的裝置」等。
此外，烏國防部21日表示，烏克蘭掃雷犬「派頓」（Patron）接受表揚成為「聯合國親善犬大使」，引發熱議。派頓在烏俄戰爭中因多次出任務排雷，英勇表現受到烏國民眾大讚，先前被帶到記者會時還因打瞌睡的萌樣在國際間暴紅。
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