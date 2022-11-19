烏千萬人無電用…俄軍狂轟用光飛彈 改裝假核彈頭

俄羅斯對烏克蘭各大城發動新一波打擊，電網受創。圖為基輔一家超市停電。（路透資料照片）

俄羅斯 對烏克蘭 各大城發動新一波打擊，烏國總統澤倫斯基今天表示，目前有1000多萬烏克蘭民眾無電可用。與此同時，天主教教宗 方濟各表示，梵蒂岡準備調解俄烏衝突。

烏克蘭面臨俄方大規模打擊電網，澤倫斯基表示，目前有1000多萬烏克蘭民眾處於無電可用狀態，敖德薩、文尼察、蘇米和基輔等地受創最重，強調有關單位正盡全力讓供電恢復正常。由於烏克蘭電力基礎設施受損嚴重，迫使當局實施限電減輕電網負擔。

天主教教宗方濟各接受義大利「新聞報」（La Stampa）訪問時重申，梵蒂岡準備盡一切可能調解並結束俄、烏衝突。

教宗被問及是否相信莫斯科和基輔間有可能和解時，呼籲不要放棄。教宗說：「每個人必須有致力於非軍事化的心思，從他們自己內心做起，而後化解、解除暴力。我們都必須是和平主義者。真心想要和平，而非只為了重新武裝暫時休戰。真正的和平是對話的成果。」

烏克蘭在戰場上近期頻告捷，更已迫使俄方從烏南赫松巿撤軍。烏克蘭內政部長表示，俄軍上周離開當地後，調查員發現63有遭用刑痕跡的遺體。烏克蘭國會人權事務專員魯賓內茲公布一段影片，地點是俄軍在赫松地區使用的酷刑室，包括一間一次關押25人的小房間。魯賓內茲說，俄軍在此進行電擊逼供，「我從未見過這樣規模，實在太可怕了」。

烏克蘭媒體報導，由於飛彈庫存不足，俄軍不得不發射裝有「假核彈頭」的「Kh-55」巡弋飛彈充數。（取材自維基百科）

另據烏克蘭媒體報導，烏軍在過去24小時內擊落5枚空射飛彈和5架伊朗製「見證者-136」無人機，以及兩枚巡弋飛彈。但其中一枚Kh-55巡弋飛彈並沒有安裝彈頭，反而裝入一塊「模擬核彈頭」的填充物。

報導指出，裝有「假核彈頭」的Kh-55出現，代表俄羅斯的巡弋飛彈庫存消耗已經讓克里姆林宮不得不注意，必須將裝有核彈頭的飛彈改裝；或是俄羅斯故意使用裝有「假核彈頭」的Kh-55，讓烏克蘭的防空系統超載。