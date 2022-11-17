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波蘭飛彈事件北約認定為意外 德願協助空中巡邏

中央社波蘭普熱沃多夫/德國柏林16日綜合外電報導
波蘭東部城鎮普熱沃多夫的砲彈爆炸現場。(路透)
波蘭東部城鎮普熱沃多夫的砲彈爆炸現場。(路透)

西方各國領袖今天採取行動，消除俄羅斯烏克蘭戰爭恐危險升級疑慮，指稱落入波蘭的飛彈爆炸可能是意外。德國則表示，可以派戰機在波蘭上空支援巡邏。

一枚飛彈昨天落入鄰近烏克蘭邊界的波蘭東部城鎮普熱沃多夫（Przewodow），引發爆炸，造成兩位平民喪生，事件震驚波蘭。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）把矛頭指向俄羅斯；但美國跟北大西洋公約組織（NATO）則都堅定支持波蘭的評估，也就是這枚致命飛彈或許從烏克蘭發射。

波蘭和北約都表示，很可能因為烏克蘭發射防空飛彈攔截俄羅斯針對烏國民生基礎設施進行的連環攻擊，才導致這起事件。波蘭和北約都強調，罪魁禍首終究是俄羅斯，因為莫斯科是發起衝突的一方。

白宮表示，「沒有看到任何」與波蘭初步評估相矛盾之處，同時聲明，「對這一不幸事件負有最終責任的一方是俄羅斯」。

不過澤倫斯基表示，基輔沒有看到飛彈為烏克蘭所有的證據，除了提出參與調查行動，也要求進入爆炸現場並取得彈道的「所有數據」。

波蘭是烏克蘭關係最密切盟友，也最仇視俄羅斯，這次華沙當局的審慎反應贏得在布魯塞爾開會的歐洲聯盟外交人員讚賞。

法新社報導，德國國防部發言人提爾斯（Christian Thiels）在柏林的例行記者會中表示：「作為波蘭事件的立即因應作為，我們提議加強空中偵查，與德國的歐洲戰機（Eurofighter）一起在波蘭領空進行戰鬥空中巡邏。」

「如果波蘭願意，明天就可以開始。」

他表示，出動的飛機將「從德國空軍基地」起飛，無需將機隊重新部署到波蘭。

提爾斯表示，這類偵查工作會在「波蘭方面完全同意」的「特定領空」執行。

▼第三次世界大戰？烏克蘭誤擊波蘭 北約鬆了口氣

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

烏克蘭 俄羅斯 德國

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