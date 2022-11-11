日本首例 20多歲男子證實戰死烏克蘭

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日本 政府今天表示，一名與烏克蘭 軍人並肩作戰的20多歲日本男子戰死沙場，他是第一個獲證實在俄烏戰爭中喪命的日本國民。

日本內閣官房長官松野博一說，這名20多歲的男子是在9日作戰時陣亡。

日本外務省官員告訴法新社，這名男子據信是「自2月俄羅斯 展開入侵行動以來」，第一個在烏克蘭戰死的日本國民。

日本連月來敦促公民撤出遭戰火蹂躪的烏克蘭，並發布最高級別的警告，呼籲民眾不要前往烏克蘭。

松野博一跟記者說，日本外交官正與這名男子的「家屬聯繫並提供必要協助」。

日本官員沒有提供其他細節，但時事通信社（Jiji Press）報導，這名男子是在烏東作戰的小隊成員。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭之初，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾公開邀請外籍人士前往烏克蘭加入「國際軍團」，與烏軍並肩作戰一同抵禦俄軍。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，到了3月，約有2萬名國際志願軍加入抗俄作戰，其中大多數來自歐洲國家。

上週，中華民國外交部表示，台灣志願軍曾聖光在烏克蘭作戰時不幸罹難，據信是第一個在俄烏衝突中喪命的台灣人。