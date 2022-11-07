傳拜登幕僚與俄高層秘密通話 克宮拒絕評論

「華爾街日報」報導，美俄高層官員曾就避免烏克蘭戰爭升級進行會談，克里姆林宮發言人培斯科夫(圖)拒絕就此評論。(歐新社)

「華爾街 日報」報導，美國和俄羅斯 高層官員曾經就避免烏克蘭 戰爭的情勢進一步升高通話會談，但是沒有對外公開。克里姆林宮今天拒絕就此評論。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）幕僚進行會談，希望降低烏克蘭戰爭對外蔓延或升級成核武衝突的風險。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們對此一報導沒有評論。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表明「除非俄羅斯總統普亭下台，否則拒絕和談」的立場後，「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，美國曾經私下鼓勵烏克蘭釋出願意與俄羅斯談判的訊號。培斯科夫也拒絕就此評論。

他說：「這個嘛，我們不知道情況是否如此。我再次重申，有一些真實的報導，但多數情況下的報導純屬臆測。」

他強調，俄羅斯對談判保持「開放」，但因為基輔拒絕跟莫斯科談判，因此無法協商。

近數月來美國、俄羅斯高階官員間接觸鮮少公開，華府堅持任何結束烏克蘭戰爭的會談須由莫斯科和基輔進行。