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傳拜登幕僚與俄高層秘密通話 克宮拒絕評論

中央社莫斯科7日綜合外電報導
「華爾街日報」報導，美俄高層官員曾就避免烏克蘭戰爭升級進行會談，克里姆林宮發言人培斯科夫(圖)拒絕就此評論。(歐新社)
「華爾街日報」報導，美俄高層官員曾就避免烏克蘭戰爭升級進行會談，克里姆林宮發言人培斯科夫(圖)拒絕就此評論。(歐新社)

華爾街日報」報導，美國和俄羅斯高層官員曾經就避免烏克蘭戰爭的情勢進一步升高通話會談，但是沒有對外公開。克里姆林宮今天拒絕就此評論。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）幕僚進行會談，希望降低烏克蘭戰爭對外蔓延或升級成核武衝突的風險。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們對此一報導沒有評論。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表明「除非俄羅斯總統普亭下台，否則拒絕和談」的立場後，「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，美國曾經私下鼓勵烏克蘭釋出願意與俄羅斯談判的訊號。培斯科夫也拒絕就此評論。

他說：「這個嘛，我們不知道情況是否如此。我再次重申，有一些真實的報導，但多數情況下的報導純屬臆測。」

他強調，俄羅斯對談判保持「開放」，但因為基輔拒絕跟莫斯科談判，因此無法協商。

近數月來美國、俄羅斯高階官員間接觸鮮少公開，華府堅持任何結束烏克蘭戰爭的會談須由莫斯科和基輔進行。

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