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CNN：因為缺乏資金 烏克蘭軍方的1300台星鏈終端機斷線

編譯周辰陽／即時報導
CNN報導，烏克蘭軍方的1300台星鏈衛星終端機從10月24日開始斷線。據消息人士說法，原因是缺乏資金。資料照片。（路透）
CNN報導，烏克蘭軍方的1300台星鏈衛星終端機從10月24日開始斷線。據消息人士說法，原因是缺乏資金。資料照片。（路透）

CNN報導，據2位知情消息人士表示，烏克蘭軍方的1300台星鏈（Starlink）衛星終端機斷線後，在過去一周加深了烏方對官兵可能失去存取世界首富馬斯克所提供關鍵網路服務的恐懼。

據報導，最近的服務中斷始於10月24日，被一位知情人士稱作對烏軍的「巨大問題」。這位人士說，因為缺乏資金，這些終端機已被切斷連結。

報導稱，此次事件影響的是烏克蘭3月從一家英國公司購買與用於戰鬥相關行動的1300台終端機。為確保這一批終端機連線，SpaceX公司一個月向烏軍收取每台2500美元的費用，總開銷至9月增至約2千萬美元，最終烏軍再也付不起了。

根據報導，在這一批終端機完全失去作用之前，烏克蘭國防部於10月初向英國國防部請求承擔每月325萬美元的帳單。消息人士表示，因為越來越擔心服務會被關掉，這批次的終端機也被輪換掉了，以把影響降至最低。

一位英方官員表示，經過部門之間的討論，「一致同意有更高優先的軍事能力」。他向CNN表示，「我們支援一些終端機，這對烏軍在擊退俄羅斯入侵有著直接的戰術效用」，並稱英方考慮與按優先順序處理所有的新請求。一位烏克蘭高層官員證實了此次服務中斷，稱星鏈設備對烏克蘭打擊俄羅斯「非常重要」。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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