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警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

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警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

編譯盧炯燊／綜合4日電
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)

中國國家主席習近平4日警告，不要在烏克蘭戰爭使用核武，分析指這是中國在俄烏戰爭上的最明確表態；不少外媒解讀為，這是習近平對俄羅斯總統普亭的警告。

習近平4日在北京會見到訪的德國總理蕭茲時這樣表態。根據官方新華社的報導，習近平與蕭茲會面時就烏克蘭危機交換意見，指出「(國際社會)共同反對使用或威脅使用核武器，倡導核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐大陸出現核危機」。

蕭茲同聲反對核武

新華社沒有報導蕭茲會晤時的說法，但蕭茲在給媒體的新聞稿發出聲明表示，「在中國，每個人都知道(烏克蘭戰爭)升級，將對我們所有人造成影響。大家都要表明，必須排除使用戰術核武導致情勢升級的做法。」他敦促中國作為全球政治參與者及聯合國安理會常任理事國，對世界和平負有責任。

蕭茲其後也在推特貼文透露，他請習近平發揮對俄羅斯的影響力。雙方也同意，核威脅是極其危險的，使用核武器就是跨越了紅線。

不過習近平與蕭茲的所有說話，都沒有明顯提及俄羅斯及總統普亭，即使德國一直高度批評俄羅斯入侵烏克蘭及向烏克蘭提供軍事援助。

蕭茲重申奉行一中

蕭茲當天與中國國務院總理李克強共同出席記者會也表示：「如同美國和其他國家，我們奉行一個中國政策，但我已表明，關於台灣現狀的任何改變都必須是和平的，或是雙邊同意的。」

儘管今年中國大幅增加購買俄羅斯能源，尤其是天然氣，讓受到西方制裁的俄羅斯保持財政收入及維持經濟收益，中國的宣傳機器也傾向俄羅斯對烏戰爭的立場，然而中國對俄烏戰爭有所保留，避免在外交層面選邊站。

今年9月，習近平與普亭藉出席烏茲別克的上海合作峰會期間舉行會談，普亭會後承認，中方對俄烏戰爭存有疑問和擔憂。

早前，由於俄羅斯在戰場失利，有關俄羅斯或會訴諸戰術核武器之說甚囂塵上，但俄羅斯官方一直否認使用核武，除非領土遭到侵略；美國官員也表示，沒有看俄羅斯準備部署核武器的任何證據。

俄羅斯 蕭茲 習近平

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