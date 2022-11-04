烏控俄行使能源恐怖主義 俄揚言送敵入地獄火焰

俄羅斯前總統、現任俄羅斯國家安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）。美聯社

俄羅斯 前總統麥維德夫今天將與烏克蘭 的戰爭形容是與撒旦的神聖對抗，並警告莫斯科可能將所有敵人送入地獄的無盡火焰。烏克蘭總統澤倫斯基 昨天則指控俄國行使能源恐怖主義。

路透報導，俄羅斯對烏克蘭發動的侵略至今已造成數萬人死亡，並釀成1962年古巴飛彈危機以來俄國與西方間最大規模衝突。當年那場危機，是冷戰時期強權國家最接近爆發核子戰爭的時候。

麥維德夫（Dmitry Medvedev）在2008至2012年擔任俄羅斯總統期間，標榜自己是一名自由派現代主義者；如今他卻表示，莫斯科正與西方國家支持的烏克蘭「瘋狂納粹毒癮者」對抗。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣稱，烏克蘭統治者是一群迫害俄語人口的法西斯主義者。基輔與西方則一再予以駁斥，並指稱莫斯科發動戰爭是殘暴奪取土地。

現任俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）副主席的麥維德夫在民族統一日（Day of National Unity）這天表示，莫斯科擁有各式各樣武器，包括有能力「將所有敵人送入燃燒的欣嫩子谷（Gehenna）」。希伯來文「欣嫩子谷」是指地獄。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天則在例行談話中表示，俄羅斯攻擊烏克蘭能源網絡的行動，已導致約450萬人無電可用。

他說：「俄羅斯正在訴諸能源恐怖主義，這個鐵的事實顯示我們敵人的脆弱程度。他們無法在戰場上擊敗烏克蘭，只好試圖用這種方式來打擊我們的人民。」