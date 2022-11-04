我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金錢糾紛釀1屍2命 芝城餐館華男東主勒死懷孕女友

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

烏控俄行使能源恐怖主義 俄揚言送敵入地獄火焰

中央社莫斯科4日綜合外電報導
俄羅斯前總統、現任俄羅斯國家安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）。美聯社
俄羅斯前總統、現任俄羅斯國家安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）。美聯社

俄羅斯前總統麥維德夫今天將與烏克蘭的戰爭形容是與撒旦的神聖對抗，並警告莫斯科可能將所有敵人送入地獄的無盡火焰。烏克蘭總統澤倫斯基昨天則指控俄國行使能源恐怖主義。

路透報導，俄羅斯對烏克蘭發動的侵略至今已造成數萬人死亡，並釀成1962年古巴飛彈危機以來俄國與西方間最大規模衝突。當年那場危機，是冷戰時期強權國家最接近爆發核子戰爭的時候。

麥維德夫（Dmitry Medvedev）在2008至2012年擔任俄羅斯總統期間，標榜自己是一名自由派現代主義者；如今他卻表示，莫斯科正與西方國家支持的烏克蘭「瘋狂納粹毒癮者」對抗。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣稱，烏克蘭統治者是一群迫害俄語人口的法西斯主義者。基輔與西方則一再予以駁斥，並指稱莫斯科發動戰爭是殘暴奪取土地。

現任俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）副主席的麥維德夫在民族統一日（Day of National Unity）這天表示，莫斯科擁有各式各樣武器，包括有能力「將所有敵人送入燃燒的欣嫩子谷（Gehenna）」。希伯來文「欣嫩子谷」是指地獄。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天則在例行談話中表示，俄羅斯攻擊烏克蘭能源網絡的行動，已導致約450萬人無電可用。

他說：「俄羅斯正在訴諸能源恐怖主義，這個鐵的事實顯示我們敵人的脆弱程度。他們無法在戰場上擊敗烏克蘭，只好試圖用這種方式來打擊我們的人民。」 

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

G7外長：台海問題須和平解決 中應避免威脅或使用武力

下一則

中國火箭殘骸擾亂航班交通 西班牙短暫關閉領空

延伸閱讀

台灣25歲志願兵戰死烏克蘭 家屬證實接獲噩耗

台灣25歲志願兵戰死烏克蘭 家屬證實接獲噩耗
印尼總統邀請參加G20峰會 澤倫斯基：有普亭就沒我

印尼總統邀請參加G20峰會 澤倫斯基：有普亭就沒我
俄羅斯控烏克蘭製造髒彈 IAEA實地視察查無跡象

俄羅斯控烏克蘭製造髒彈 IAEA實地視察查無跡象
澤倫斯基受邀參加G20峰會 是否出席看普亭動向

澤倫斯基受邀參加G20峰會 是否出席看普亭動向

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59
南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動導致至少154人喪生，一名澳洲男子在TikTok影片中描述自己前往南韓度假並參與這場活動，而與他同行的友人卻在踩踏事件中死亡。（截圖自TikTok／＠Taverniti）

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

2022-10-31 09:25

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%
華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車