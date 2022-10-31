烏克蘭：俄發射逾50枚巡弋飛彈 目標能源設施

俄國對烏克蘭發射巡弋飛彈。(美聯社)

烏克蘭 今天表示，俄羅斯 今天上午朝烏克蘭發射「超過50枚」巡弋飛彈，造成多個地區斷電。

法新社報導，烏克蘭軍方在通訊平台Telegram發文表示，「自10月31日上午7時起，俄羅斯入侵者對烏克蘭重要基礎設施發動許多波飛彈攻擊」，並稱俄方發射「超過50枚X-101/X-555巡弋飛彈」。

路透社報導，烏克蘭官員指出，俄軍針對烏克蘭能源設施發動攻擊，造成全國部分地區斷電斷水。

地方首長表示，中部地區克勒曼楚克（Kremenchug）的一處重要水力發電廠遭到攻擊，但並未詳述發電廠是否被擊中或損壞。

社群媒體 以及地方媒體刊載的未經證實說法指出，首都基輔地區、烏南的敖德薩（Odesa）、札波羅熱（Zaporizhzhia），以及中部切爾卡瑟市（Cherkasy）也有水力發電廠遭到攻擊。

目前尚未立即有傷亡傳出，但基輔官員表示，當地有35萬戶停水停電，部分地區的手機通訊也停擺。

東北部大城哈爾科夫市（Kharkiv）市長表示，飛彈瞄準城市的「重要基礎設施」。

烏國總統辦公室資深官員提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在Telegram發文說：「俄國恐怖分子再次對烏克蘭多個地區的電力系統設施發動大規模攻擊。部分飛彈被防空系統攔截，部分擊中目標。」

在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭之前，水力發電廠大約負責烏克蘭5%的電力供應。