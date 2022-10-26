俄烏互控會用髒彈 拜登警告俄若用核武後果嚴重

總統拜登今天警告俄羅斯別在烏克蘭戰爭動用核武，稱此舉將犯下重大錯誤並招致後果。美聯社

總統拜登 今天警告俄羅斯 別在烏克蘭 戰爭動用核武，稱此舉將犯下重大錯誤並招致後果。

法新社報導，當被記者追問是否認為俄羅斯準備用「髒彈」（dirty bomb）攻擊再反過頭指責是烏克蘭所為，拜登僅回答「俄羅斯若動用戰術性核武，將犯極其嚴重錯誤」。

俄羅斯近日再三對外警告，烏克蘭恐在自己領土使用「髒彈」。所謂髒彈是指加入放射性物質或生化戰劑的常規炸彈，爆炸後讓相關物質散播

美國和盟邦則懷疑俄羅斯恐發動「假旗」（false flag）行動，即自己用「髒彈」作賊喊抓賊，好讓他們在烏東、烏南戰況不利之際動用核武找藉口。

不過拜登說：「我目前沒法保證會否有假旗行動。我們不知道。」

國防部發言人萊德（Pat Ryder）准將今天告訴媒體：「若俄羅斯使用核武或髒彈，將招致後果。」但他未詳述任何細節。

俄羅斯今天聯合國安理會堅稱，烏克蘭將在戰場引爆一枚「髒彈」，但西方國家外交官稱莫斯科未拿出任何證據佐證。

莫斯科是在23日首度指控烏克蘭擬用髒彈，安理會今天為此舉行閉門會議；俄羅斯相信烏克蘭想在戰場引爆一枚粗劣核彈，然後嫁禍俄軍。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）會後說：「我們認為這極其危險。烏克蘭有一切這麼做的理由，因為澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政權一來要避免敗仗，二來是要把北大西洋公約組織（NATO）扯入與俄國直接衝突。」

他說這樣的計畫「十分危險，但有助澤倫斯基政權持續掌權」。

英國駐聯合國大使卡琉濟（James Kariuki）反駁俄羅方指控，「在這次閉門會議中，我們沒見到任何新證據」還說國際原子能總署（IAEA）調查員獲基輔之邀調查核設施後，目前已動身前往烏克蘭。

他說：「我們應澄清，這完全只是俄國的錯誤訊息。」

美、法、英3國發布聯合聲明反駁俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的相關指控，稱這只是莫斯科想升溫戰爭的密謀。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天登上美軍喬治布希號航艦（USS George H.W. Bush）時指出，俄羅斯警告烏克蘭準備動用「髒彈」，符合俄羅斯「作賊喊捉賊」的紀錄。

史托騰柏格在目前於地中海執行任務的喬治布希號航艦上說：「俄羅斯不斷稱烏克蘭製造和準備用髒彈，這是荒謬的，烏克蘭為何要在想收復的領土上使用髒彈？」

史托騰柏格接受法新社電視（AFPTV）訪問時說：「我會小心推測，但我們以前見過這種情形，在這場戰爭起初時我們就見識過。」

「許多針對烏克蘭的錯誤指控被當作入侵的『藉口』，不久後侵略發生了…我們以前見過這種情形，因此需要密切關注俄羅斯現在的動作。」

他還說：「他們必須瞭解，我們不會接受以虛假借口讓俄羅斯進一步升溫烏克蘭戰爭。」