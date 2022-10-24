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俄若炸毀大壩 烏軍推估僅能拖延南部反攻腳步2週

中央社基輔24日綜合外電報導
圖為18日衛星圖像顯示了赫爾松州卡科夫卡（Kakhovka）水力發電廠的集水區和水壩。路透
圖為18日衛星圖像顯示了赫爾松州卡科夫卡（Kakhovka）水力發電廠的集水區和水壩。路透

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫今天表示，俄羅斯若炸毀卡科夫卡大壩，只能拖延烏軍在南部推進的腳步約2週，反而會淹沒俄國佔領區領土以及失去克里米亞重要水道。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週說，俄軍已在赫爾松州（Kherson）的卡科夫卡（ Kakhovka）大壩布雷，而且打算炸掉這個第聶伯河（Dnieper River）上的巨大水力發電水壩。

布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）訪問的內容於今天刊出。他表示，俄軍僅在大壩的數個位置安置炸藥，若要將水壩完全炸毀，將需要好幾公噸炸藥。

他指出，這麼做不僅會製造環境災難，同時也會迫使俄國得把軍隊撤退到克里米亞，讓俄國多一個頭痛問題。

布達諾夫表示：「這麼做會讓（俄國占領的）赫爾松州左岸完全被淹沒，理論上他們甚至將無法再供水給為克里米亞提供水源的北克里米亞運河（North Crimean Canal）」。

他說：「當然，這會讓我們的推進在一段期間內出現困難，但這並段時間並不會持續很久，大約僅有2週」。

俄國2014年兼併克里米亞後，烏克蘭阻擋從北克里米亞運河供給克里米亞水源。俄軍今年新奪得烏克蘭南部地區後，立刻恢復了透過運河從水庫取得供水。

布達諾夫說，必須只炸毀部分水壩，才能達成部分潰堤阻止烏軍，卻能同時維持北克里米亞運河供水。

他也表示，炸毀水壩也將「摧毀扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠存續的可能性，因為這個設施與水壩有著密切關係」。

布達諾夫表示，他預料烏克蘭將能在年底前重新奪回赫爾松市。

克里米亞 烏克蘭 俄國

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