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俄烏戰爭來首次全女性換囚 烏克蘭救回108人

中央社基輔17日綜合外電報導
烏克蘭17日宣布與俄羅斯換回108名囚犯，稱這是俄烏戰爭爆發近八個月以來，首次與俄羅斯進行全為女性的換俘行動。圖為烏克蘭官方17日釋出從俄方救回的俘虜合影。(路透)
烏克蘭17日宣布與俄羅斯換回108名囚犯，稱這是俄烏戰爭爆發近八個月以來，首次與俄羅斯進行全為女性的換俘行動。圖為烏克蘭官方17日釋出從俄方救回的俘虜合影。(路透)

烏克蘭今天宣布與俄羅斯換回108名囚犯，稱這是俄烏戰爭爆發近八個月以來，首次與俄羅斯進行全為女性的換俘行動。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在社群媒體上說：「今天又進行了一次大規模換囚…我們讓108名女性獲釋，這是首次換回全為女性的換俘行動。」

澤倫斯基今晚在每日例行發表的談話中表示，因這次換囚獲釋的，有96名女兵，其中包括從亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離的37人，另有12名平民。

澤倫斯基感謝「所有參與這次成功（換囚）的人…我們抓到的俄羅斯俘虜越多，就能越早讓我們的英雄獲釋。」

頓內茨克（Donetsk）地區分離主義領袖普希林（Denis Pushilin）證實了這次的換囚，並稱俄羅斯同意交出110人，但其中兩人決定留在俄國。

俄羅斯國防部表示，他們從烏克蘭那裡換回的72人，是2月以來被烏國扣留的民用船隻的船員，並稱換回的人全會搭機回到莫斯科，並獲醫療及心理上的協助。

葉爾馬克表示，烏方換回的部分戰俘是母女檔，她們是一起被抓的，並稱有37人是在馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠投降時遭俘虜。

根據葉爾馬克公布的影像，有數十名女性步下白色巴士，當中有些人穿著外套和迷彩軍服。

馬立波是烏克蘭東南部濱臨亞速海（Sea of Azov）的海港城市，當地居民集中躲在亞速鋼鐵廠密密麻麻的地下通道網絡裡，藉此從俄羅斯數周的無情轟炸中挺了過來。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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