北約核軍演恐與俄打對台 美B-52轟炸機出動模擬擲核彈

北約宣布17日起將於比利時、北海、英國進行年度「堅定正午」（Steadfast Noon）核演練，14個成員國共派出轟炸機、偵察機、空中加油機等60架軍機，美軍的B-52遠程戰略轟炸機將從美國北達科州的基地出發。（摘自北約官網）

北約 昨表示，將在17日展開「堅定正午」（Steadfast Noon）年度核武演習，將有至多60架軍機在比利時、北海和英國上空進行飛行訓練，就美國在歐洲部署的核彈 進行操練。

路透報導，堅定正午演習不會動用實彈，只會模擬投擲核彈。因為俄軍在烏克蘭戰場遭遇重大挫敗，一再揚言發動核武攻擊，目前緊張已升高。北約此次演習可能與俄羅斯 的年度核武演習「雷霆」（Grom）不期而遇。俄軍雷霆演習通常在10月底進行，以測試可以裝載核彈的轟炸機、潛艦及飛彈。

北約表示，堅定正午演習與最近和俄羅斯的關係緊張無關。北約網站宣告，「進行到10月30日的演習是例行性的重覆訓練活動，與任何國際時事無關」。今年軍演計畫也早在俄侵烏前擬定，大部分演習位置將在距離俄羅斯逾1000公里外進行。

俄羅斯國防部今年2月舉行「雷霆」軍演時，演練發射「亞爾（Yars）」洲際彈道飛彈命中目標。（歐新社）

比利時負責主持演習，共有14國和至多60架軍機參演，包括已上市的最先進戰鬥機，以及自美國北達科他州邁諾特空軍基地（Minot Air Base）起飛前來的B-52長程轟炸機。

比利時電視台VRT NWS引述消息人士報導，此次軍演將在比利時演練如何把美國部署於該國東北部一空軍基地的核彈，從地庫安全運送及安裝於戰機，以及起飛、空中加油、投擲目標的各程序。

彭博報導，雙方同時進行核軍演使外界擔心北約跟俄國緊張升級。目前俄國尚未宣布演習日期，但日前表示軍演將有逾3000名官兵、約300輛軍車參與，將演練隱藏亞爾（Yars）彈道飛彈系統、避開空中偵察和在地面遭受攻擊等。

路透稱，鑑於俄羅斯總統普亭曾以動用核武相脅，一些西方官員擔心莫斯科可能藉本次軍演做掩飾，對烏克蘭發射核彈。北約官員表示將密切監視俄羅斯的核武演習，探查俄方的核態勢或任何核武庫存異動。

俄國總統普亭昨在哈薩克首都阿斯塔納一場峰會後召開記者會，表示：「北約部隊與俄軍若發生直接衝突將非常危險，將導致全球災難，希望你們足夠聰明，不要採取這種做法。」