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烏戰失利讓普亭地位下降？中亞盟友公然嗆聲7分鐘

編譯羅方妤／綜合15日電
塔吉克總統拉赫蒙（右）在哈薩克首都阿斯塔納舉行的獨立國協（CIS）高峰會上，指責俄國總統普亭（左）長達7分鐘。（美聯社）
塔吉克總統拉赫蒙（右）在哈薩克首都阿斯塔納舉行的獨立國協（CIS）高峰會上，指責俄國總統普亭（左）長達7分鐘。（美聯社）

英國每日郵報報導，塔吉克總統拉赫蒙14日在哈薩克首都阿斯塔納獨立國家國協（CIS）峰會，公然批評俄國總統普亭長達7分鐘。他稱希望得到尊重，要求俄國至少要派員出席副部長級別會議，而俄國的態度似乎沒有把他們當作戰略夥伴。亞塞拜然、亞美尼亞、白俄羅斯、吉爾吉斯、土庫曼和烏茲別克領導人都親眼目睹這個場面。每日郵報指出，這是普亭在中亞國家間進一步失去尊重和影響力的跡象。

每日郵報報導，拉赫蒙趁普亭在烏克蘭失利之際，向他表達自己的想法，而普亭尷尬且悶悶不樂地靠在椅背上聆聽。

拉赫蒙氣急敗壞地說：「是的，我們是小國沒錯。我們人口沒有1、2億這麼多，但我們有歷史文化，我們希望受到尊重。我們沒有要什麼，只希望被尊重。」

拉赫蒙激動地猛指著普亭說：「為什麼我們要乞求俄國來塔吉克參加一些可悲的論壇？我曾對外交部下過指示，也曾與你談過，要求俄國至少要參加部長級會議。不，是至少要參加副部長級會議。這是塔吉克應得的戰略夥伴態度嗎？」

拉赫蒙甚至指控普亭犯下與上世紀導致蘇聯垮台同樣的錯誤，這幾乎是在預示普亭滅亡。他也抱怨俄國商人到塔吉克透過開採自然資源致富，卻拒絕在該國投資。拉赫蒙說：「我們不是想要俄國的錢，要的是應得的尊重。我們讓俄國在國內建立軍事基地，滿足所有俄國要求，也真的試圖成為俄國所想要的『戰略夥伴』的樣子。」

俄國 普亭 白俄羅斯

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