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俄羅斯控Meta縱容恐俄症 列恐怖主義組織名單

中央社／莫斯科綜合外電報導
俄國把美國社群媒體Instagram及臉書（Facebook）母公司Meta列入「恐怖主義和極端主義」組織名單。（美聯社）
俄國把美國社群媒體Instagram及臉書（Facebook）母公司Meta列入「恐怖主義和極端主義」組織名單。（美聯社）

根據俄羅斯聯邦金融監督局（Rosfinmonitoring）資料庫，俄國11日把美國社群媒體Instagram及臉書（Facebook）母公司Meta列入「恐怖主義和極端主義」組織名單。

法新社報導，俄羅斯當局指控Meta於俄國在烏克蘭進行軍事行動期間縱容「恐俄症」後，今年3月底以「進行極端主義活動」為由封殺臉書和Instagram。

根據路透社消息，Meta律師當時在法庭上說， Meta沒有從事極端主義活動，而且反對「恐俄症」。

此外，Meta曾於3月10日宣布，臉書與Instagram平台會允許用戶發布「俄羅斯侵略者去死」之類的言論，但不能對平民發出明確的威脅，後來又說這項更動僅適用於從烏克蘭境內張貼貼文的用戶。

俄國境內從3月迄今一直無法連上臉書和Instagram，但許多俄國人透過VPN繼續使用這些社群媒體網站。

著名人權律師契科夫（Pavel Chikov）表示，俄方最新舉措「本身並未真的改變任何事情」，不過有鑑於「檢察官正積極主動行事」，此事提醒了使用Meta應用程式相關的風險。

在通訊軟體Telegram方面，契科夫表示用戶可能因為提及Meta但對於在Meta活動的禁令沒有免責聲明，或展示任何Meta組織的logo標誌，就有可能遭到起訴。

根據契科夫所言，在Meta上投放廣告的俄羅斯公司也可能因為參與「極端主義組織」的活動而遭到指控。

這項禁令的適用範圍不包括熱門通訊應用程式Whatsapp。

Instagram在俄國特別受歡迎，曾是廣告和銷售的一大平台。

全球有數以十億計用戶使用Meta旗下應用程式。

俄方今天這項決定，等於將Meta和右翼民族主義團體及外國恐怖主義組織列入同一名單，名單中包括塔利班（Taliban）和俄國反對派組織。

俄國 俄羅斯 臉書

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