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影／基輔民眾冷靜躲地鐵站 兒童唱國歌待危機落幕

中央社伊斯坦堡10日專電
烏克蘭首都基輔數個月以來相對寧靜，卻在10日清晨被接連兩起爆炸聲打破，地鐵站迅速湧入人潮。基輔民眾平靜、有秩序的在地鐵站內躲避空襲，未現恐慌情緒。（烏克蘭國會議員索夫桑提供）中央社
烏克蘭首都基輔數個月以來相對寧靜，卻在10日清晨被接連兩起爆炸聲打破，地鐵站迅速湧入人潮。基輔民眾平靜、有秩序的在地鐵站內躲避空襲，未現恐慌情緒。（烏克蘭國會議員索夫桑提供）中央社

烏克蘭首都基輔今天傳出數聲爆炸聲；影像畫面顯示濃煙竄向天際。當地民眾表示，地鐵站湧入避難人潮，有人帶書本及毯子，顯然「有備而來」；避難所內的兒童則合唱國歌，每個人冷靜自制，未現恐慌情緒。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天才指控克里米亞大橋（Crimean Bridge）爆炸是烏克蘭特種部隊發動的「恐怖主義行為」。烏克蘭今天就傳出數聲爆炸聲響。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）回報，爆炸發生在基輔的舍甫琴科區（Shevchenko）。

舍甫琴科區位於基輔市中心，許多歷史建築及多棟政府建築物坐落於此。烏克蘭駐土耳其大使館透過通訊軟體指出，此波攻擊已造成8死24傷。

烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）對中央社表示，聽到爆炸聲響後，她馬上帶兒子離家到最近一處地鐵避難。一入站發現階梯上已坐滿民眾，非常擁擠，現場有不少兒童。

她說，有民眾帶了毯子，也有人帶書，兒童則帶著他們的玩具，氣氛相當平靜，不見恐慌。避難民眾已做好充分的準備，現在只等待這一切落幕。身邊的一名懷孕婦女對她說，也許今晚不得不在地鐵站過夜，「我以前從沒睡過地鐵站，這會是第一次」。但是這幾個月來，烏克蘭東北哈爾科夫市（Kharkiv）都是這樣過，「我們沒有什麼好抱怨的」。

人在基輔的烏克蘭學者布特絲卡（Nataliya Butyrska）說，基輔政府已呼籲民眾儲備食物、水及將手機電源充飽。到這週末為止，學校改為遠端授課。企業也宣布在家工作。

烏克蘭駐土耳其大使館指出，俄羅斯朝烏克蘭發射75 枚飛彈，其中41枚飛彈被烏克蘭防空系統摧毀。基輔市中心受轟炸，舍甫琴科博物館及公園遭到破壞。烏克蘭部分地區停電，若干地點也出現供水不足的狀況。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則說，俄國今天鎖定攻擊數座烏克蘭城市的能源基礎建設，使用的武器包括伊朗製的無人機。

他在社群媒體上一段視訊演說中說：「今天上午很煎熬，我們正在應付恐怖分子的數十枚飛彈和伊朗製見證者（Shahed）無人機。他們有兩個目標。（其一是）全國能源設施…他們想製造恐慌與混亂，想要摧毀我國的能源系統…第二個目標是人民。」

澤倫斯基還提到，俄羅斯算好時間發動空襲，以盡可能造成人員死傷。

路透報導，烏克蘭西部利維夫（Lviv）、特諾皮爾（Ternopil）、日托米爾（Zhytomyr）以及中部第聶伯羅（Dnipro）也傳出爆炸聲。

烏克蘭首都基輔10日傳出數聲爆炸聲。圖為當地民眾在地鐵站避難。美聯社
烏克蘭首都基輔10日傳出數聲爆炸聲。圖為當地民眾在地鐵站避難。美聯社

烏克蘭 地鐵站 俄羅斯

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