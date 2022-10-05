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不能對普亭核勒索讓步 北約前祕書長：變相鼓勵中國侵台

編譯張君堯／即時報導
北大西洋公約組織前祕書長拉斯穆森近日表示「如果西方要因為俄羅斯總統普亭暗示要在烏克蘭戰爭期間使用核武器而向做出讓步」，這將對中國發出「入侵台灣是可行的」之訊號。(路透)
北大西洋公約組織前祕書長拉斯穆森近日表示「如果西方要因為俄羅斯總統普亭暗示要在烏克蘭戰爭期間使用核武器而向做出讓步」，這將對中國發出「入侵台灣是可行的」之訊號。(路透)

北大西洋公約組織（NATO）前祕書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）近日表示「如果西方要因為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）暗示要在烏克蘭戰爭期間使用核武器而向做出讓步」，這將對中國發出「入侵台灣是可行的」之訊號。

拉斯穆森4日接受福斯新聞專訪時提出警告，稱「不要對普亭做出軟弱或屈服的回應，因為他不會利用其核武『虛張聲勢』」。普亭上個月聲稱俄軍的某些武器「比北約盟國更現代」，並強調如果領土完整受到威脅，則肯定會使用掌握的一切手段來保護俄羅斯。

拉斯穆森表示「首先，我們總是必須認真應對普亭的言論，也許過去所犯的錯誤之一正是我們並沒有認真看待他，我們應該這樣做，他的核武器威脅是嚴重的」，他還補充說「然而，我認為普亭真正使用核武器的風險很小，因為他知道這將引發北約的堅決回應，這不符合俄羅斯的利益」。

此外，在回應華爾街日報一篇警告西方國家「不要屈服」的文章時，拉斯穆森表示其他獨裁國家元首會意識到他們的言論突然產生力量，這將導致他們「無所畏懼地採取行動」。拉斯穆森指出「我們永遠不應該屈服於核武器勒索，如果我們僅僅因為普亭威脅要使用核武器就向他讓步，那將向世界各地的獨裁者發出非常危險的信號」。

拉斯穆森特別提到中國共產黨正密切關注烏克蘭戰爭，並可能因不再害怕西方國家的反應而入侵台灣，他表示「他們會將向普亭讓步視為進攻台灣的邀請」。

▼烏俄戰進入最關鍵階段

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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