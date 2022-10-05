烏總統下令不跟普亭談 俄：等現任改變或下任

烏克蘭總統澤倫斯基4日簽署一項法令，宣布不可能跟俄國總統普亭談判。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基昨天簽署一項法令，宣布烏克蘭「不可能」與克里姆林宮領導人普亭 談判，但仍保留與俄羅斯新總統談判的可能性。隨後俄國 總統普亭發言人培斯科夫4日說，俄國將等待澤倫斯基改變態度，或等待一位新領導人出現，然後才會恢復與基輔的和平談判。

根據今日俄羅斯報導，培斯科夫表示，即便2月底俄國在烏克蘭發起所謂的「軍事行動」以前，莫斯科「就支持俄方透過外交手段提出的條件」，俄國仍準備透過談判尋求解決俄烏兩個鄰國之間衝突的辦法，但這需要雙方進行談判。

培斯科夫說：「我們現在正等待現任總統改變立場，或等待會為烏克蘭人民利益改變立場的下一任烏克蘭總統到來。」

路透報導，普亭日前宣布併吞在烏克蘭占領的四個區域，基輔政府和西方國家形容這是一場非法鬧劇。澤倫斯基日前表示，普亭「不懂何謂尊嚴和誠實，因此，我們準備好與俄國對話，但是跟另外一位俄羅斯總統對話」。

烏克蘭部隊已在烏國南部突破俄羅斯防線，並在東部擴大快速進攻，奪回2月俄軍入侵後被併吞的區域。

普亭已暗示可能在對烏克蘭的戰爭中使用核子武器，他日前表示，會考慮使用「一切可用手段」來捍衛自己的國家。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，雖然俄國揚言訴諸核武的說法必須被認真看待，國際社會已明確表示不會被嚇倒。

美國中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時說，若普亭被逼入絕境，他將變得「相當危險和魯莽」。

伯恩斯表示，儘管中國今年2月承諾「友誼無上限」，但北京拒絕提供普亭要求的軍事支持；而俄國不斷上升的挑戰讓普亭的選擇愈來愈少，這可能使他更加危險。「普亭被逼入絕境，覺得自己走投無路的普亭可能相當危險和魯莽。」

此外，俄羅斯最近宣布兼併烏克蘭南部赫松州，莫斯科任命的該州州長4日在公開訪談中表示，當地俄軍已遭到烏軍猛烈攻擊數日。