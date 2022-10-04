俄認徵召半數不合格 軍委遭革職

俄羅斯邊疆區首長，半數新徵召的人員因不符合徵兵標準而被送回家後，區內的軍事委員已遭革職。（美聯社）

俄羅斯 遠東哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）首長捷格加廖夫3日晨表示，半數新徵召的人員因不符合徵兵標準而被送回家後，區內的軍事委員已遭革職。

路透報導，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）9月21日宣布俄國自二戰以來首次動員令，官員和民眾普遍不滿當局處理動員方式，包括徵兵官員向明顯不合格的男子發送兵單，招致批評。

捷格加廖夫（Mikhail Degtyarev）在通訊應用程式Telegram上傳的影片中說：「10天來，數千名同胞接到兵單並抵達軍隊登記和徵兵辦公室。我們讓其中大約一半的人回家，因為他們不符合篩選標準而無法入伍。」

捷格加廖夫說，軍事委員萊科（Yuri Laiko）革職一事不會影響普亭的動員計畫。

當局宣稱徵召對象是具備軍事經驗和相關技能的人，但往往對於個人的服役紀錄、健康狀況、學生身分甚至年齡都似乎視而不見。

此外，俄羅斯軍隊丟失烏東戰略要地伊久姆，又被迫撤退重要據點利曼。

烏克蘭東北部的鐵路線在庫皮揚斯克武茲洛維（Kupiansk Vuzlovyi）匯集後，可向南通往現已為莫斯科吞併的盧甘斯克 州（Luhansk）史瓦托維（Svatove），此地已重回烏軍掌控。