普亭何時宣布兼併烏東占領區？英國防部研判確切日期
俄羅斯總統普亭定於30日向俄羅斯聯邦會議兩院發表講話，英國國防部在27日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，普亭將有實際可能利用此次講話，正式宣布烏克蘭的俄占區加入俄羅斯聯邦。
目前正在烏克蘭俄占區進行的公投預計將在27日結束，英方認為俄方領導人幾乎肯定希望任何加盟宣告會被視為「特別軍事行動」的辯護，並將鞏固俄烏衝突的愛國主義支持。
不過，英方指俄羅斯國內越來越認識到俄軍最近戰場敗退，還有部分動員相關的嚴重不安，可能會削弱俄方高層的此一願望。
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 September 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 2022年9月27日
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