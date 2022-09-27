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普亭何時宣布兼併烏東占領區？英國防部研判確切日期

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭定於30日向聯邦會議兩院發表講話，英國國防部認為普亭有可能利用此次講話正式宣布烏克蘭的俄占區加入俄羅斯聯邦。資料照片。（路透）
俄羅斯總統普亭定於30日向聯邦會議兩院發表講話，英國國防部認為普亭有可能利用此次講話正式宣布烏克蘭的俄占區加入俄羅斯聯邦。資料照片。（路透）

俄羅斯總統普亭定於30日向俄羅斯聯邦會議兩院發表講話，英國國防部在27日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，普亭將有實際可能利用此次講話，正式宣布烏克蘭的俄占區加入俄羅斯聯邦。

目前正在烏克蘭俄占區進行的公投預計將在27日結束，英方認為俄方領導人幾乎肯定希望任何加盟宣告會被視為「特別軍事行動」的辯護，並將鞏固俄烏衝突的愛國主義支持。

不過，英方指俄羅斯國內越來越認識到俄軍最近戰場敗退，還有部分動員相關的嚴重不安，可能會削弱俄方高層的此一願望。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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