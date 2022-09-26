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俄740人抗議動員令被捕 普亭又下令：逃兵投降可囚10年

編譯中心／綜合25日電
俄羅斯的動員令引發全國各地民眾抗議，警察24日在莫斯科拘捕一名女示威者。（美聯社）
俄羅斯的動員令引發全國各地民眾抗議，警察24日在莫斯科拘捕一名女示威者。（美聯社）

俄羅斯頒布軍事動員令以加強對烏克蘭的戰事後，國內掀起抗議潮，24日晚間有740多人遭拘留。同日總統普亭簽署一項法案，對逃兵和「自願」投降者分別求處最高10年和15年的重刑。

普亭昨簽署一項法案，對逃兵和「自願」投降等戰時行為，分別課以最高10年和15年的重刑。莫斯科時報報導，這次修法首次為俄國刑法引進「動員、戒嚴和戰時」等概念。

新法也規定，基於道德或宗教原因拒服兵役者，可能面臨長達3年的牢獄之災。根據德國之聲，普亭也簽署另一項法案，規定非俄羅斯人若加入俄國軍隊，就更容易獲得俄國公民身分。

動員令除了引發出走、抗議潮，徵兵官員向錯誤對象發送徵召文件，更罕見引來親克里姆林宮的官媒新聞從業人員批評。有報導指出，一些不具軍事經驗或已過徵兵年齡的男性收到徵召文件，加劇了民間憤怒情緒。

俄羅斯國會上下兩院議長今天就一系列與動員有關的投訴，敦促地區官員掌握情況並迅速解決引發眾怒的「過度行為」。

此外，官媒塔斯社（TASS）今天引述匿名消息人士報導，兩院可能於29日討論一項法案，要將在烏克蘭的占領區併入俄國。俄羅斯新聞社則報導，普亭可能準備於30日兩院特別聯席會議上發表正式談話。

莫斯科昨天在烏克蘭4個被占領區（頓內次克、盧甘斯克、刻松、札波羅熱）發起入俄公投，俄媒表示，盧甘斯克地區一名官員在投票進行兩天後宣布投票率為45.9%，札波羅熱地區則為35.5%；投票預計將於27日結束。

一名自稱獨立盧甘斯克人民共和國軍人，23日在當地一處投票所投票。（路透）
一名自稱獨立盧甘斯克人民共和國軍人，23日在當地一處投票所投票。（路透）

基輔當局和西方國家對此表達譴責，並指公投作假，矢言不承認投票結果。占領區親莫斯科當局已明確表示，他們認為投票已成定局。

這個舉動預料將升高衝突風險，若這四地遭俄併吞，意味著俄羅斯將把在這些地方的任何軍事行動，視為對本國領土的攻擊。俄羅斯前總統梅德維傑夫日前警告，莫斯科可以動用任何武器包括核武，捍衛從烏克蘭加入俄羅斯的領土。

此外，烏克蘭今天也表示，南部港口城市敖德薩又遭俄軍以伊朗製的無人機攻擊。俄國23日才用伊朗製的無人機攻擊敖德薩，造成兩名平民死亡。

另一方面，赫松市親俄當局指控基輔軍隊25日以飛彈空襲一間飯店，造成兩人死亡。死者包括立場親俄的烏克蘭前議員卓拉夫科。

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